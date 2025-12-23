خبرگزاری مهر- گروه دین، حوزه و اندیشه: اهمیت مشارکت سازمانها و نهادهای عمومی با وزارت آموزش و پرورش (به عنوان سازمان تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی) و کمک برای افزایش کیفیت فرایند آموزشی و تربیتی در مدارس دولتی، و همچنین توصیههای مقام معظم رهبری مبنی بر تحصیل دانشآموزان در مدارسی دارای رشته علوم و معارف اسلامی، موجب شد سازمان تبلیغات اسلامی گامی مهم برای تأسیس مدارسی دولتی با نام «مدارس صدرا» بردارد. به همین رو درخواست سازمان تبلیغات اسلامی در جلسه ۶۷۸ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ دوم آبان ماه سال ۱۳۸۱ ۱۳۸۱ بررسی و مجوز تأسیس دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی صدرا دریافت شد.
مدارس صدرا به شکل دولتی وابسته و بر اساس اساسنامه مدارس وابسته به وزارتخانهها، سازمانها، دانشگاهها و سایر نهادهای عمومی، تأسیس میشوند. از ابتدای دهه ۹۰ با ابلاغ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اهمیت تحولآفرینی در نهاد ارزشمند مدرسه، اهمیت مدارس صدرا به عنوان مدارسی دولتی که میتوانند الگوی مناسبی برای این تحولات باشند بیش از پیش روشن شد و نوآوریها و خلاقیتهای فراوان آموزشی و پرورشی و حتی مدیریتی برای ایجاد تحول در نهاد مدرسه در ساختار کلان فرهنگی جامعه در مدارس صدرا مشاهده شد. در واقع حرکت مدارس صدرا بخشی مهم از یک حرکت تمدنساز است؛ تمدنی که در طلیعه گام دوم انقاب اسلامی بسیار جدیتر شد و علائم نویدبخش آن آشکارتر به ظهور رسید. آنچه بدنه این تشکیلات را در آینده مستحکم خواهد کرد، همین تعلیم و تربیت نسل آینده ساز فردا است.
سازمان مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا ستاد راهبری آموزشی، فرهنگی، تربیتی و اداری مدارس صدرا را برعهده دارد و این سازمان سیاستگذاری، پشتیبانی محتوایی و برنامهای، نظارت و ارزیابی، و تسهیلگری مسائل کلان مدراس را انجام میدهد. هماکنون مدارس صدرا با شعبات گسترده در سطح کشور در مقاطع ابتدایی و متوسطه علاقهمندان زیادی را جذب کرده است. همچنین این مدارس، بزرگترین شبکه مدارس رشته علوم و معارف اسلامی شناخته میشوند. از آنجا که محصلین این رشته علاوه بر دروس معمول رشته علوم انسانی با دروس تخصصی علوم و معارف اسلامی نیز آشنا میشوند، شرایط بهتری برای ادامه تحصیل در حوزههای علمیه و رشتههای مهم دانشگاهی مانند فرهنگیان، حقوق، الهیات، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، روانشناسی، ارتباطات، فلسفه، ادبیات فارسی و دیگر رشتههایی این چنینی خواهند داشت. در ادامه بیشتر با مدارس صدرا آشنا میشویم.
مدارس صدرا در یک نگاه
مدارس صدرا در راستای تربیت دانشآموزان نخبه و مهذب، همسو با اهداف گام دوم انقلاب اسلامی مشغول فعالیت است.
مدارس صدرا وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، بازوی دانشآموزی این سازمان به حساب میآید و مجوز فعالیتی آن به نام ریاست سازمان تبلیغات اسلامی است.
مدارس صدرا در سال ۱۳۸۱ تأسیس شدند.
مدارس صدرا اکنون بیش از ۱۷۰۰۰ دانشآموز و ۳۲۳۰ کادر و معلم دارد.
مدارس صدرا بزرگترین شبکه مدارس متوسطه دوم با رشته علوم و معارف اسلامی در کشور است که دروس اخلاق، تاریخ، عقاید، عربی، احکام و علوم قرآنی آن تخصصی است.
مدارس صدرا ۱۹۷ شعبه در ۳۰ استان کشور دارد که ۴۵ درصد دخترانه و ۵۵ درصد پسرانه هستند.
مدارس صدرا ۱۲۹ مدرسه متوسطه دوم، ۵۹ مدرسه متوسطه اول و ۹ مدرسه ابتدایی دارد.
مدارس صدرا طبق اساسنامه مدارس وابسته، از معلمان و کادر آموزش و پرورش بهره میبرد و در صورت کمبود نیروی انسانی و برگزاری فوق برنامه، نیروی مازاد توسط مدرسه یا اداره کل تبلیغات اسلامی استان تأمین میشود.
راهبری، سیاست گذاری، برنامه ریزی آموزشی و تربیتی و بخشی از حمایتهای مالی مدارس صدرا توسط سازمان مدارس صدرا انجام میشود.
ویژگیهای مدارس صدرا
پیشرانی مدیران در طراحی و اجرای برنامهها
کنشگری هدفمند و تشکیلاتی دانشآموزان مدارس صدرا در فضای اجتماعی
برنامهریزی مدوّن جهت اجراییسازی سند تحول بنیادین
توجه به تربیت تمام ساحتی
فضای اخلاقی و تربیتی حاکم بر مدارس
بیشترین آمار فارغ التحصیلان مدارس صدرا
حوزههای علمیه برادران و خواهران سراسر کشور
دانشگاه فرهنگیان
دانشگاههای خاص (افسری، امام صادق ع، رضوی و مدرسه عالی شهیدمطهری)
دانشگاههای دولتی و شبانه
مأموریت سازمان مدارس صدرا
هم اکنون «راهبری مدارس صدرا و دانش آموختگان آن در راستای تربیت دانش آموختگانی متدین، آراسته به فضائل اخلاقی، ولایتمدار، پیشتاز در صحنههای دفاع از آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی و پیشرو در حوزه علوم و معارف اسلامی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» است.
در همین راستا در طول سال تحصیلی برگزاری المپیاد و مسابقات علمی، تولید محتوای کمک آموزشی، برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت برای معلمان و کادر مدارس صدرا و دیگر مدارس آموزش و پرورش و مشاورههای درسی در قالبهای اردوهای علمی مجازی و حضوری از جمله فعالیتهای آموزشی این سازمان محسوب میشود.
توجه ویژه به انجمنهای اولیا و مربیان مدارس و شوراهای دانشآموزی نیز از دیگر طرحهای جاری مدارس صدراست.
رویدادها و پویشهای پرورشی
مدیران جوان، ویژه دانشآموزان نخبه رشته علوم و معارف
خاص؛ خانه امید صدرا، ویژه فارغ التحصیلان
اردوهای حضوری و مجازی
روشنا؛ برای آشنایی با حوزههای علمیه و جشنوارههای هنری
مدرسه آینده
سفارت خانه مقاومت
نو انقلابیها
رویداد ملی زندگی با آیهها
کانون مدارس صدرا
با گسترش مدارس صدرا در کشور، نیاز به نظارت و ارزیابی مدارس صدرا بیش از پیش، ضرورت یافت؛ در همین راستا به جهت شناخت وضعیت مدارس صدرا، نظام گزینش و ارزیابی هماهنگی طراحی شد که وضعیت هر مدرسه را به صورت کارنامهای تحت عنوان «انعکاس» نشان میدهد. در ابتدای سال ۱۴۰۲، شاخصهای ارزیابی مدارس، به تفکیک مقاطع تحصیلی، مجدداً مورد بازنگری و بازنویسی قرار گرفت تا «انعکاس» بتواند انعکاس حقیقیتر و دقیقتری از عملکرد مدارس صدرا در سال ۱۴۰۱ ارائه نماید.
«انعکاس» مدارس صدرا را از سه منظر مورد ارزیابی قرار میدهد؛
بررسی وضعیت ساختمان و امکانات مدرسه
ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی، آموزشی و پرورشی مدرسه
ارزیابی عملکرد مبلغ مدرسه
نظر شما