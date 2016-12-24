آماده باش اورژانس در پایتخت/ استقرار آمبولانس در میادین

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند گفت: مرکز اورژانس تهران جهت تسریع در امدادرسانی و پوشش درمانی مصدومان احتمالی آلودگی هوا، از صبح شنبه چهارم دی ماه ۹۵ اقدام به استقرار آمبولانس و موتور آمبولانس در نقاط مختلف شهر تهران نموده است.

وی با اشاره به استقرار ۶ دستگاه آمبولانس در میادین شهر ری، انقلاب، آزادی، تجریش، امام حسین(ع) و امام خمینی(ره)، افزود: ۳۰ دستگاه موتور آمبولانس نیز از ۹ صبح تا ساعت ۱۷ در نقاط پر تردد و پر ازدحام شهر تهران مستقر می گردد.

کولیوند از آماده باش تمامی پایگاه های مرکز اورژانس خبر داد و گفت: شهروندان در صورت بروز تنگی نفس و مشکلات قلبی و تنفسی می توانند به این واحدها مراجعه و یا با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.