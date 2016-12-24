به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری ترید عربیا، «خالد الفلیح» وزیر انرژی عربستان گفت: قیمت جهانی نفت در سال آینده میلادی، با اجرای توافق اوپک مبنی بر کاهش تولید بهبود پیدا میکند و همین امر، باعث جلوگیری از کاهش قیمت خواهد شد؛ این در حالی است که روند نزولی بهای طلای سیاه در سالهای اخیر به صنعت جهانی نفت صدمه وارد کرده است.
وی تصریح کرد: نیاز بیشتری را برای کاهش تولید در هفتههای اخیر توسط اوپک و ۱۱ کشور دیگر تولیدکننده نمیبینیم و بر همین اساس، محدودکردن تولید، فقط به منظور برقراری توازن مجدد به بازار جهانی اشباعشده نفت است.
«الفلیح» خاطرنشان کرد: نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی و همچنین بهتر شدن بازار نفت در سال آینده میلادی بسیار خوشبین هستم. البته بیثباتی قیمتها در سطح فعلی، نیازمند افزایش بهای نفت است تا عاملی برای تشویق سرمایهگذاری در سالهای آینده برای عرضه مورد نیاز باشد.
وزیر انرژی عربستان در این باره گفت: قیمت نفت جایی بین ۵۰ دلار تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه توازن پیدا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان بینالمللی انرژی، سرمایهگذاری در حوزه صنعت نفت برای سومین سال متوالی با کاهش روبرو میشود و در ۵۰ سال اخیر، به کمترین رقم رسیده است.
همچنین «الفلیح» گفت: بازارهای جهانی در حال خارج شدن از دوره رکود، کاهش بهای نفت و روند نزولی سرمایهگذاری در حوزه نفت هستند؛ ضمن اینکه افزایش قیمت نفت در سال آینده میلادی محسوس خواهد بود.
وزیر انرژی عربستان تصریح کرد: انتظار میرود که درآمد نفتی عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷ میلادی با ۴۶ درصد افزایش، به ۱۲۸ میلیارد دلار برسد و پیشبینی ما برای قیمت نفت در سال آینده، ثبات ۵۵ دلاری آن به ازای هر بشکه و سال ۲۰۱۸ میلادی هم به ۶۱ دلار در هر بشکه است.
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