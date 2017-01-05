نسخه ای از «#هشتگ» را به فجر ندادیم/بی توجهی جشنواره به آثار کمدی

محمدعلی کیانی تهیه کننده فیلم سینمایی «#هشتگ» ساخته رحیم بهبودی فر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این فیلم گفت: چندی پیش بهرنگ قدرتی ساخت موسیقی این فیلم را آغاز کرد و همچنان در حال انجام آن است، البته قرار است سه ترانه هم برای این فیلم خوانده شود که ما مشغول رایزنی با برخی از خوانندگان هستیم. این را هم باید بگویم که ۸۰ درصد از موسیقی متن فیلم حاضر شده است.

وی افزود: همزمان تدوین این اثر توسط رحیم بهبودی فر در حال انجام است که تنها ۱۰ درصد از کارهای آن باقی مانده است، تیتراژ «#هشتگ» را هم رضا میثاقی می سازد.

کیانی عنوان کرد: «#هشتگ» یک فیلم کمدی است البته نه از جنس کمدی های بزن و بکوب یا زدو خورد. ذکر این نکته هم ضروری است که ما با کلمات ایهام دار تلاش به خنداندن مخاطب نداریم.

این تهیه کننده با اشاره به مضمون این اثر گفت: «#هشتگ» فیلمی درباره چشم و هم چشمی است زیرا این موضوع یکی از مسایل مهم این روزهای جامعه ما به خصوص در میان خانم ها است و مردها کمتر درگیر این موضوع هستند البته با این وجود «#هشتگ» کاملا یک فیلم زنانه و روی صحبت آن با خانم ها است.

وی در بخش دیگر از صحبت هایش با اشاره به پر کردن فرم سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر بیان کرد: هرچند فرم جشنواره فیلم فجر را برای این فیلم پر کردیم اما نسخه ای از آن را تحویل دفتر جشنواره فجر ندادیم زیرا ضمن اینکه مراحل فنی این اثر تا زمان برگزاری جشنواره به پایان نمی رسد به این موضوع هم معتقد هستیم که از فیلم های کمدی در جشنواره فجر آنچنان که باید استقبال نمی شود و ما بهتر دیدیم که در آن حضور پیدا نکنیم.

کیانی بیان کرد: قرار است صداگذاری «#هشتگ» را آرش قاسمی انجام دهد و با توجه به اینکه هنوز ترانه های این فیلم خوانده نشده و موسیقی آن هم به طور کامل به پایان نرسیده است و اینکه ما دوست نداریم با عجله کارهای مان را انجام دهیم، ترجیح دادیم آن را به جشنواره فیلم فجر ارایه دهیم البته اگر به جشنواره هم برسیم آن را در بخش خارج از مسابقه شرکت می دهیم.

وی در بخش دیگر از صحبت هایش با اشاره به طراحی لباس این اثر گفت: طراحی لباس «#هشتگ» توسط افسانه صمدزاده انجام شده و با توجه به اینکه مضمون اثر درباره چشم و هم چشمی است سعی کردیم لباس های بازیگران را بسیار غلو شده طراحی کنیم تا بازگوی این مساله باشد.

این تهیه کننده اظهار کرد: تمام مکان های فیلمبرداری این فیلم در تهران بود البته تنها یک مکان آن در ابتدای چالوس بود که آن را هم در داخل یک ویلای خاص ضبط کردیم.

وی در بخش دیگر از صحبت هایش با اشاره به اینکه همکاری با مقصود جباری به عنوان دیگر تهیه کننده این اثر برایش لذت بخش بوده است، عنوان کرد: افتخار داشتم که در «#هشتگ» با مقصود جباری همکاری داشته باشم، در واقع من در کنار او شاگردی کردم. البته فیلم بازیگران خوبی همچون نیوشا ضیغمی، بهاره رهنما، حدیث فولادوند و امید روحانی داشت که ساخت این اثر را برای ما لذت بخش کرد.

کیانی در پایان درباره همکاری با رحیم بهبودی فر گفت: من از نوجوانی او را می شناختم و این ششمین اثری است که با یکدیگر همکاری کردیم. البته با توجه به اینکه او پیشتر فیلم هایی در شبکه نمایش خانگی ساخته بود یک فیلم اولی محسوب می شود.