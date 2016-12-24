اظهارات ظریف برای خبرنگاران پخش نشد/جمع آوری امضا در صحن مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در پی مطرح شدن اظهارات دوشنبه هفته گذشته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مبنی بر پذیرش اشتباه در اعتماد به آمریکایی ها درباره قانون ایسا، امروز جواد کریمی قدوسی عضو این کمیسیون و نماینده مردم مشهد در مجلس، خبرنگاران پارلمانی را به کمیسیون امنیت ملی دعوت کرد تا ضمن توضیح دلایل انتشار محتوای این جلسه، نوار کامل اظهارات ظریف را نیز برای خبرنگاران پخش کند.

در این جلسه که جمعی از نمایندگان از جمله الیاس حضرتی، سیدناصر موسوی لارگانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، محمداسماعیل سعیدی، سیدحمایت میرزاده، صدیف بدری، عباس گودرزی، ابوالفضل ابوترابی و نصرالله پژمان فر نیز حضور داشتند پس از توضیحات کریمی قدوسی قرار بود نوار اظهارات ظریف نیز پخش شود که با وجود رفت و آمدهای چندباره به بیرون دفتر کمیسیون درب اتاق محل پخش مذاکرات همچنان قفل بود و نماینده مشهد موفق به پخش اظهارات وزیر برای خبرنگاران نشد.

کریمی قدوسی به خبرنگاران گفت که صبح امروز موافقت هیات رئیسه مجلس را نیز برای پخش این نوار گرفته بود، اما هم اکنون حتی پاسخ تلفن وی هم از سوی دبیر نظارتی کمیسیون داده نمی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این جلسه اعلام کرد نمایندگان در حال جمع آوری امضا هستند که فیلم این جلسه پخش شود و اجازه انتشار آن نیز به رسانه ها داده شود.

کریمی قدوسی با رد محرمانه بودن اظهارات ظریف درکمیسیون امنیت ملی نیز تصریح کرد: طبقه بندی مطالب، قانون خاص خودش را دارد و در شرایطی قابل توجه است که مهر محرمانه یا به طور کلی محرمانه و مانند آن بر روی آن زده شده باشد.

وی ادامه داد: ناراحتی ما از این است که آقای روحانی در روز ۱۶ آذر با صراحت می گوید همه جزئیات مذاکرات با رهبری هماهنگ شده است!

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: امروز ما محکم حرف می زنیم که فردا ولایت را مسئول اتفاقات و آسیب‌ها اعلام نکنند و جایگاه رفیع ولایت حفظ شود.

کریمی قدوسی با بیان اینکه آیین نامه مجلس صراحت دارد که می توانیم مباحث کمیسیون را در بیرون مطرح و اظهارنظر کنیم، ادامه داد: یکبار دیگر هم در مهر ماه ۹۲ پس از آنکه آقای ظریف به همراه آقای روحانی از سفر سازمان ملل بازگشت، در جلسه کمیسیون امنیت ملی به ما گفت که در دیدار با رهبر انقلاب ایشان دو ایراد به سفر انجام شده گرفتند؛ نخست اینکه مذاکره من با جان کری نباید ۴۵ دقیقه طول می کشید و دوم اینکه گفتگوی تلفنی آقای روحانی و آقای اوباما نباید انجام می شد، اما با وجود مطرح کردن این اظهارات و بعد از آنکه چند نفر از اعضای کمیسیون در این رابطه مصاحبه کردند، وزارت خارجه این اظهارات را تکذیب کرد!