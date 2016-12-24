۷ سفره خانه سنتی و رستوران در مازندران پلمب شد

سرهنگ احمدرضا فغانی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ضربتی نظارت بر صنوف در ساری خبر داد و، گفت: بهمنظور ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با واحدهای صنفی متخلف طرح نظارت بر اماکن عمومی و واحدهای صنفی عرضه پوشاک و سفرهخانههای سنتی در دستور کار ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان قرار گرفت.
وی، افزود: ماموران در اجرای این طرح از ۱۴۰ واحد صنفی عرضه پوشاک و ۴۰ سفرهخانه سنتی در شهرستان ساری بازدید کردند.
سرپرست پلیس امنیت عمومی استان، تصریح کرد: در این بازدیدها به ۲۳ واحد صنفی عرضه پوشاک به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات صنفی اخطار پلمب داده شد.
سرپرست پلیس امنیت عمومی مازندران، خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح دو هزار البسه نامتعارف کشف و ضبط شد.
وی گفت: امنیت پدیدهای روانی و ذهنی است که بر همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسانها تأثیر میگذارد و از طریق آن انجام هرگونه کنش و واکنش در عرصهٔ حیات فردی و اجتماعی امکانپذیر خواهد بود.
وی، افزود: امنیت ارزشمندترین هدیه زندگی در اجتماع و بودن با دیگران است، پدیدهای که همواره دغدغهٔ خاطر انسانها، دولتها، حکومتها و ملتها است.
سرهنگ فغانی، تصریح کرد: امروزه امنیت یک نیاز اولیه برای زندگی اجتماعی و جزء مهمی از حقوق شهروندی و از مهمترین وظایف و تکالیف حکومتها و دولتها محسوب میشود که برای ایجاد آن باید برنامه پیشگیری از جرم را نیز مدنظر قرارداد.
نظر شما