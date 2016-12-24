سید صادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی، سید صادق موسوی به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران منصوب شد.

پیش از این فرید فرخنده‌کیش مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران بود.

در متن حکم رییس سازمان سینمایی چنین آمده است:

«جناب آقای سید صادق موسوی؛ نظر به دانش و تجربه و شایستگی هایتان و به استناد مواد ۱۱ و ۱۴ اساسنامه انجمن سینمای جوانان ایران و مصوبه هیأت محترم امنای انجمن به موجب این حکم به سمت «رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران» منصوب می شوید؛ موفقیت هایتان در مسئولیت های مهم فرهنگی و هنری گذشته، خوشفکری و ارتباطات گسترده و مفیدتان با چهره های فرهنگی، علمی و دانشگاهی نوید بخش روزگاری خوب و پر رونق برای بزرگترین مدرسه سینمایی کشور است. امید است با نگاه ملی و جهانی پرشتاب و بی درنگ انجمن سینمای جوانان را از حاشیه ها و چالش های های دست و پاگیر و بی اهمیت رهانیده و راه را برای قدرت نمایی هرچه بیشتر جوانان پرشور کشور بازکنید. به عنوان مدیری خلاق، جوان و دانش آموخته بکوشید در لایه های گوناگون مدیریت انجمن زمینه های هم افزایی تجربه های ارزشمند بزرگان و پیشکسوتان و شور و انرژی جوانان خلاق را فراهم کنید.

رسیدگی فوری به مسائل و مشکلات انجمن در تهران و شهرستان ها، تجهیز دفاتر انجمن در استان ها و تلاش برای ایجاد فرصت های برابر از جمله مأموریت های شما در این مسئولیت مهم است. همکاری و همفکری با مدرسه ملی سینمای ایران و ایجاد پیوند عمیق و پیوسته بین این دو نهاد کمک شایانی به ارتقاء سطح دانش و تجربه در سینمای ایران خواهد کرد؛ ضمن تقدیر از تلاش های مشفقانه جناب آقای فرید فرخنده کیش و همکاران شان موفقیت روز افزونتان را در این مسئولیت مهم از خداوند متعال خواستارم.»

سید صادق موسوی متولد سال ۱۳۵۸ و فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه تهران است.

از سوابق وی می توان به مدیر کل نمایش خانگی، مستند و کوتاه، مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی، ریاست مجموعه تالار وحدت، ریاست مجموعه تئاتر شهر، عضو هیات مدیر بنیاد فرهنگی هنری رودکی، مشاور راهبردی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون مرکز هنرهای نمایشی، رئیس شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی، رییس شورای ساخت و حمایت مرکز هنرهای نمایشی، مدیر تالار هنر، قائم مقام ادوار مختلف جشنوار بین الملل تئاتر کودک و نوجوان اشاره کرد.