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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۴۴

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین:

پروژه های عمران شهر قزوین با استفاده از نیروهای بومی اجرا می شود

پروژه های عمران شهر قزوین با استفاده از نیروهای بومی اجرا می شود

قزوین- رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: پروژه های عمرانی شهری با بکارگیری نیروهای بومی اجرا می شودو در کارگاه احداث تقاطع غیر هم سطح امام رضا(ع) قزوین بیش از ۶۰ درصد نیروها بومی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فصیحی رامندی عصر شنبه در جلسه شورای شهر قزوین گفت: در اجرای طرح های عمرانی نگاه ما استفاده از نیروهای بومی است تا به اشتغال منطقه کمک شود.

وی افزود: درپی درخواست اعضای شورای اسلامی شهر قزوین از شهرداری مبنی برارائه گزارشی از وضعیت استخدام نیرو در شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با مدیریت شهری قزوین و تأکید بر استفاده از نیروهای بومی استان، گزارشی از سوی شهرداری تهیه و به پارلمان محلی ارسال شده است.


   
فصیحی رامندی بیان کرد: از مجموع ۱۸۹ نفر پرسنل مشغول به کار در کارگاه احداث تقاطع غیرهمسطح امام رضا(ع)، تعداد ۱۰۷ نفر از استان قزوین و بومی هستند که حدود ۶۰ درصد از نیروها را شامل می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد: همچنین ۸۲ نفر از نیروها که در بخش فنی و ثابت مشغول به کارند، غیر بومی هستند.
 
وی تصریح کرد: گزارشی هم از وضعیت نیروهای کارگاههای مشغول به کار تهیه و ارائه شده و از آنجا که کارگاه پروژه تقاطع های قدس و خلیج فارس به اتمام رسیده اند، در گزارش آماری قرار نگرفته اند.

فصیحی رامندی اضافه کرد: اولویت ما استفاده از پیمانکار و نیروهای بومی است تا بتوانیم نرخ بیکاری را در استان کاهش دهیم.

کد مطلب 3858834

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