پروژه های عمران شهر قزوین با استفاده از نیروهای بومی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فصیحی رامندی عصر شنبه در جلسه شورای شهر قزوین گفت: در اجرای طرح های عمرانی نگاه ما استفاده از نیروهای بومی است تا به اشتغال منطقه کمک شود.

وی افزود: درپی درخواست اعضای شورای اسلامی شهر قزوین از شهرداری مبنی برارائه گزارشی از وضعیت استخدام نیرو در شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با مدیریت شهری قزوین و تأکید بر استفاده از نیروهای بومی استان، گزارشی از سوی شهرداری تهیه و به پارلمان محلی ارسال شده است.





فصیحی رامندی بیان کرد: از مجموع ۱۸۹ نفر پرسنل مشغول به کار در کارگاه احداث تقاطع غیرهمسطح امام رضا(ع)، تعداد ۱۰۷ نفر از استان قزوین و بومی هستند که حدود ۶۰ درصد از نیروها را شامل می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد: همچنین ۸۲ نفر از نیروها که در بخش فنی و ثابت مشغول به کارند، غیر بومی هستند.



وی تصریح کرد: گزارشی هم از وضعیت نیروهای کارگاههای مشغول به کار تهیه و ارائه شده و از آنجا که کارگاه پروژه تقاطع های قدس و خلیج فارس به اتمام رسیده اند، در گزارش آماری قرار نگرفته اند.

فصیحی رامندی اضافه کرد: اولویت ما استفاده از پیمانکار و نیروهای بومی است تا بتوانیم نرخ بیکاری را در استان کاهش دهیم.