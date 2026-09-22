به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله فصیحی رامندی صبح سه‌شنبه در آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله محمدی تاکندی (ره) که همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به جایگاه این ایام در تاریخ کشور اظهار کرد: دفاع مقدس یادآور روزهایی است که مردم با ایثار، همدلی و روحیه جهادی برای حفظ عزت و استقلال کشور در میدان حضور یافتند و امروز نیز خدمت به مردم نیازمند تداوم همین روحیه است.

وی افزود: مدیریت شهری باید با نگاه جهادی و با هدف رفع مشکلات و تسهیل زندگی روزمره شهروندان حرکت کند و اجرای طرح‌های زیرساختی و عمرانی یکی از مهم‌ترین مسیرهای تحقق این هدف است.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به اهمیت تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله تاکندی در شبکه معابر شهر بیان کرد: این پروژه در دو سال گذشته در شمار طرح‌های کلیدی و اولویت‌دار مدیریت شهری قرار داشت و با پیگیری شورای اسلامی شهر و تلاش مجموعه شهرداری، امروز به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

فصیحی رامندی، اجرای این طرح را حاصل همکاری بخش‌های مختلف دانست و ادامه داد: تکمیل پروژه حاصل یک کار تیمی بود و پیمانکار طرح نیز در طول دوره اجرای پروژه با استفاده از ظرفیت‌های فنی و اجرایی خود برای تکمیل سازه و آماده‌سازی آن جهت بهره‌برداری تلاش کرد.

وی با تقدیر از عوامل اجرایی پروژه، نقش معاونت عمرانی و امور زیربنایی شهرداری را در پیشبرد عملیات مهم ارزیابی کرد و گفت: کارکنان و نیروهای اجرایی شهرداری قزوین در طول ۲۴ ماه گذشته به صورت مستمر در محل پروژه حضور داشتند و برای عبور از موانع و تکمیل عملیات تلاش کردند.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین همچنین پیگیری مدیریت شهری در تأمین اعتبارات و رفع موانع اجرایی را از عوامل مؤثر در پیشرفت پروژه عنوان کرد و افزود: نظارت و پیگیری میدانی شهردار و مجموعه مدیریت شهری موجب شد روند اجرای طرح با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به مشکلات ایجادشده برای شهروندان در زمان اجرای پروژه اظهار کرد: اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی به‌ویژه در محدوده‌های پرتردد، بدون ایجاد محدودیت‌های موقت در تردد امکان‌پذیر نیست و شهروندان، ساکنان منطقه و رانندگان در طول دو سال گذشته دشواری‌های ناشی از عملیات عمرانی و محدودیت‌های ترافیکی را تحمل کردند.

فصیحی رامندی با قدردانی از صبوری شهروندان گفت: همراهی مردم در دوره اجرای پروژه نقش مهمی در امکان تکمیل طرح داشت و امیدواریم بهره‌برداری از این تقاطع بخشی از مشکلات و سختی‌های ایجادشده در دوره عملیات اجرایی را جبران کند.

وی اضافه کرد: با افتتاح این تقاطع، انتظار می‌رود جریان تردد در این مسیر روان‌تر شود و دسترسی و عبور و مرور شهروندان، ساکنان محدوده و مسافران تسهیل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در پایان، ارتقای کیفیت زندگی و جلب رضایت عمومی را از اهداف اصلی اجرای طرح‌های عمرانی مدیریت شهری دانست و خاطرنشان کرد: هدف نهایی از اجرای چنین پروژه‌هایی، ایجاد شهری روان‌تر، ایمن‌تر و مطلوب‌تر برای شهروندان است و امیدواریم بهره‌برداری از این پروژه بتواند بخشی از نیازهای ترافیکی شهر را پاسخ دهد.