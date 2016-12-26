موزه بوکس ایران در آبادان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نیک پی صبح امروز در نشست با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر گفت: در این موزه به موضوع بوکس در آبادان، خوزستان و ایران می پردازد تا بتوان از این طریق به نسل آینده موجودیت بوکس را نشان دهیم.

وی افزود: همانگونه که وقتی از فوتبال آبادان حرفی به میان می آید همه به یاد حضور ۶ نفر از بازیکنان آبادانی در تیم ملی می افتند ما نیز قصد داریم کسانی که از این موزه بازدید می کنند از آن پس هرگاه سخن از ورزش بوکس شد بتوانند در ذهن خود بوکسورهایشان را به یاد بیاورند، زمانی از ۱۲ وزنه بوکس در تیم ملی ۹ نفرشان از جمله کرامت ندیمی آبادانی بودند که متاسفانه از آنجایی که در آن زمان چندان گرفتن عکس مرسوم نبود عکسی موجود نیست.

نیک پی اظهار کرد: برای راه اندازی این موزه و همچنین خانه بوکس به همراه یک خوابگاه در کنار یکدیگر، رئیس اداره امور ورزش و جوانان آبادان محلی را در پشت سالن ولیعصر به حدود ۵۰۰ متر را پیش بینی کرده است.

انتشار فراخوان جمع آوری مدالها و عکس ها

وی تصریح کرد: در زمان حاضر فراخوانی را به منظور جمع آوری عکس، مدال، احکام قهرمانی، روزنامه ها، جام ها و تمام اسنادی که از گذشته تا به امروز بوده را منتشر کرده ایم و در آن فراخوان از همه به ویژه قهرمانان خواسته ایم تا در صورت امکان این یادگارها را برای عرضه و نمایش به شکل خاص در موزه بوکس در اختیار ما قرار دهند.

نیک پی یادآور شد: به منظور انجام درست و مناسب این کار که باید با دقت و ظرافت خاصی انجام شود از یک تیم کارشناسی در این زمینه دعوت به همکاری کرده ایم، تا موزه ای با مستنداتی که روند شکل گیری و ادامه بوکس در آبادان و رسیدن به کشور را نشان دهد را به بیننده ارائه کنیم.

رئیس هیئت بوکس آبادان با اشاره به راه اندازی موزه نفت از سوی شرکت پالایش نفت آبادان در آبادان گفت: با رایزنی های انجام شده با این شرکت پیشنهاد راه اندازی موزه تلفیقی فوتبال و بوکس را به آنان ارائه کردیم که منتظر پاسخ آنها هستیم.

نیک پی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: پس از فوتبال ورزش بوکس، ورزش مردم دوست شهرمان است که این مقبولیت را مردم آبادان با حضور پرتعدادشان در سالنهای ورزشی و تماشای مسابقات به اثبات رساندند.

وی که خود نیز از خانواده بوکس آبادان است که زمانی نیز کار مربیگری را به انجام می رساند، اظهار کرد: خوشبختانه براساس برنامه ای که در قالب کوتاه مدت برای بوکس آبادان ترسیم کرده بودیم کارها را تاکنون یک به یک به پیش بده ایم.

استارت ساخت خانه بوکس آبادان زده شد

نیک پی از امکانات به عنوان ابتدایی ترین و اصلی ترین موضوع نام برد و تصریح کرد: از آنجایی که بوکس شهرمان دارای خانه نبود به همین دلیل توانستیم با پیگیری های جدی ادیبی رئیس امور ورزش و جوانان آبادان استارت ساخت خانه بوکس را بزنیم، خانه ای که در آینده بسیار نمود پیدا می کند.

رئیس هیئت بوکس آبادان گفت: در زمان حاضر در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان ما بوکسور داریم ضمن آنکه ۱۸ مربی سازماندهی و آموزش دیده، کار هدایت این بوکسورها را بر عهده دارند، در فصل تعطیلی مدارس ما با سیل مراجعه علاقمندان به این ورزش در رده های نونهالان، نوجوانان و جوانان هستیم اما در رده بزرگسالان یک تیم مشخص و قوی داریم.

نیک پی با اشاره به هدف گذاری فدراسیون بوکس در جهت تربیت بوکسور به صورت شروع و اجرای برنامه های تخصصی و فنی از رده های پایه، نونهالان، نوجوانان و جوانان افزود: ما این کار را در آبادان آغاز کرده ایم و به واسطه نگاه خوب و ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند به ورزش آبادان توانستیم امکانات خوبی را نیز در این رابطه از این سازمان دریافت کنیم.

وی با اشاره به اعلام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند مبنی بر کمک به برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و آسیایی در منطقه، اظهار کرد: این موضوع با استقبال و تائید ناطق نوری رئیس فدراسیون بوکس همراه بود، ما به لطف خدا و با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند و اداره ورزش و جوانان آبادان توانستیم مسابقات بین المللی بوکس شکست حصر آبادان را به نحو خوب و در خور شان نام این شهر برگزار کنیم زیرا آوازه آبادان در رشته بوکس شهره است، در این مسابقات آبادان به رغم حضور بوکسورهای قوی و حتی المپیکی در تیمهایی همچون سوریه و قزاقستان اما توانست جایگاه نخست را از آن خود کند و نام و آوازه شهر و شهدای حماسه شکست حصر آبادان را با این پیروزی زنده نگه داریم.

مسابقات شکست حصر آبادان «نماد» شهر است

نیک پی تصریح کرد: مسابقات بوکس شکست حصر آبادان «نماد» آبادان است که در تقویم فدراسیون ثبت شده است،. تلاش داریم تا به رغم رکودی که طی چند سال گذشته در برگزاری این مسابقات ایجاد شده بود از این پس این مسابقات را در زمان و موعد مقررش برگزار کنیم و خوشبختانه امسال این اتفاق افتاد، در یکم مهرماه استارت مسابقات را زدیم و در چهارم مهرماه یعنی شب شکست حصر آبادان اختتامیه آن را برگزار کردیم، البته برای نخستین بار کلاس داوری ستاره دار بین المللی را نیز در کنار این مسابقات داشتیم که با موفقیت به انجام رسید.

رئیس هیئت بوکس آبادان در ادامه در خصوص برگزاری مسابقات بوکس شکست حصر آبادان یادآور شد: از بزرگان بوکس آبادان از جمله «کورش مولایی» در برگزاری این مسابقات کمک گرفتیم، تمامی بار فنی مسابقات بر عهده وی بود و انصافا نیز به خوبی آن را به انجام رساند ضمن آنکه «مسعود کرم بیگی»، «فرید امانی»، «عقیل سلامات» و «زویدات» نیز در کنار وی به خوبی کار کردند.

نیک پی از نفت، کارگر، پتروشیمی، مخابرات، اروند و تربیت بدنی به عنوان باشگاههای فعال در زمینه بوکس نام برد و گفت: از آنجایی که دغدغه اکثر ورزشکاران موضوع اشتغال است باید در ابتدا بزرگسالان را تامین کنیم تا بتوانیم در جهت ترغیب و تشویق نونهالان به سمت این رشته امیدوارتر عمل کنیم برای این منظور در زمینه ارتقای سطح علمی بوکسورهایمان (رده بزرگسالان) در مقاطع مختلف دانشگاهی به آنان کمک می کنیم.



وی افزود: در گفتگویی که با مدیرآموزش،تعالی و بلوغ کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند داشتیم قرار شد تا در قالب تفاهمنامه ای با ادارات آموزش و پرورش شهرهای آبادان و خرمشهر ورزش بوکس را به مدارس وارد کنیم تا زمینه جلب و جذب را در میان آنان بالا ببریم، در زمینه تربیت بوکسور به ویژه از طریق مدارس برنامه های جدی وجود دارد ضمن آنکه در انتخاب مربی برای رده های نونهالان، نوجوانان و جوانان باز هم کارشناسی شده عمل کردیم.

هیئت بوکس هیچ بودجه مشخصی ندارد

نیک پی اظهار کرد: هیئت بوکس هیچ بودجه مشخص و تعریف شده ای ندارد و هزینه های مورد نیازمان حداقل در برگزاری مسابقات را از طریق رایزنی با دوستان و حامیان همیشگی خود به ویژه سازمان منطقه آزاد اروند تامین می کنیم و فعلا از این بابت مشکلی نداریم.

وی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم تا با تامین منابع مالی در بحث پایه نیز فعالیتهای خود را آغاز و ادامه دهیم.

رئیس هیئت بوکس آبادان در بخش دیگری از سخنان خود از دعوت این هیئت از پیشکسوتان بوکس آبادان برای همراهی و کمک به این هیئت خبر داد و گفت: در زمان حاضر در کمیته فنی ما «جهانگیر اسلامی»، «ابوالقاسم کریمی»، «مهدی بختیاری» و «عبدالله سالم پور» از پیشکسوتان بوکس آبادان با ما همکاری دارند و نظرات کارشناسی خود را به بوکسورها و حتی در نحوه برگزاری مسابقات به ما ارائه می دهند.

نیک پی افزود: افق بوکس آبادان بسیار خوب خواهد بود زیرا افرادی بدون چشمداشت در حال کمک و انجام با ما هستند و ما قدران آنان هستیم از جمله این افراد کورش مولایی از افتخارات بوکس ایران می توان نام برد که در کسب عنوان نخست تیم آبادان در مسابقات بین المللی بوکس شکست حصر آبادان نیز تلاشهای شبانه روزی و جدی داشت.

وی از پرویز پلوزاده پیشکسوت بوکس آبادان و دبیر کمیته داوران فدراسیون بوکس، افروز دبیر هیئت بوکس، رضا مظفر و اسماعیل اسلامی پیشکسوت و بنیانگذار مسابقات بین المللی بوکس شکست حصر آبادان که همیشه در کنار بوکس آبادان بودند، قدردانی کرد و اظهار کرد: با تلاش این عزیزان بوکس آبادان پس از جنگ به تمام کشور نشان داده شد.

از هیئت بوکس خوزستان دلخوریم

وی در بخش دیگری از سخنانش در مورد دلخوری هایش از هیئت بوکس خوزستان تصریح کرد: رئیس هیات بوکس استان خوزستان (قلندرنژاد)نه تنها در جریان برگزاری مسابقات بین المللی شکست حصر آبادان حتی برای یک بار هم حضور پیدا نکرد بلکه در مصاحبه ای ادعا کرد که سطح مسابقات بین المللی بوکس شکست حصر آبادان پائین بوده که این شیوه برخورد اصلا قابل قبول نیست زیرا این مسابقات به اعتراف رئیس و نائب رئیس فدراسیون در حد بسیار مطلوبی به لحاظ کیفی و کمی برگزار شد.

نیک پی یادآور شد: انتظارمان از هیئت بوکس استان همراهی و کمک است، ما تافته جدا بافته نیستیم و در کنار هیئت استان می توانیم در جهت اعتلای نام استان تلاش کنیم آن هم در صورتی که همچون مسابقات انتخابی استان با بی مهری از سوی آنها مواجه نشویم، خواست ما همراهی و حمایت در جهت ارتقاء جایگاه بوکس خوزستان در سطح کشور است.

رئیس هیئت بوکس آبادان با بیان اینکه در رده بزرگسالان یک تیم مشخص و قوی داریم، گفت: در مسابقات استانی که چندی پیش در اهواز برگزار شد چهار بوکسور ما در اوزان خود قهرمان شدند که به دلیل بی مهری هیئت بوکس استان در برگزاری مسابقات انتخابی به جز«حسین خضیربحری» مابقی از عضویت در تیم منتخب استان خوزستان و شرکت در مسابقات ملی بازماندند.

نیک پی افزود: با جدیت پیگیر این موضوع هستم چرا که یک ورزشکار آرزویش بازی در مسابقات کشوری است و بچه های ما بسیار آماده بوده و هستند اما خیلی در حقشان اجحاف شد و بی جهت کنار گذاشته شدند، علی احمدی توانست سیاوش امیدی را با اختلاف امتیاز مغلوب خود کند اما بعد به احمدی گفتند که باید در وزن ۸۱ کیلوگرم بازی کند و این در حالی است که او در وزن ۷۴ کیلوگرم بود.

وی اظهار کرد: شاهد بودیم که تیم بوکس خوزستان با بی مهری هایی که نسبت به بوکسورهای آبادان روا داشت به جز یک عنوان دومی توسط «سید راغب آلبوشوکه» هیچ عنوان و مقام دیگری به دست نیاورد، مصمم هستیم تا از این پس با قدرت وارد عرصه مسابقات شویم و برای آن برنامه های بسیار خوبی را قالب کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته ایم که اگر به همین منوال پیش برود و حمایتهای سازمان منطقه آزاد اروند ادامه دار باشد ما درآینده باز همچون گذشته به عنوان قطب بوکس ایران تبدیل می شویم و جایگاه خودمان باز می گردیم.

نیک پی در پایان در خصوص بوکس بانوان تصریح کرد: در زمان حاضر فدراسیون استارت این کار را زده و ما نیز بسیار دوست داریم تا این کار را انجام دهیم و شاید هم زودتر از فدراسیون اقدام به این کار کنیم چون آبادان شهر اولین هاست.