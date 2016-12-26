تریلی حامل بار پنبه در محور سمنان-دامغان دچار حریق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سمنان، سعید اسماعیل پور درباره حادثه آتش سوزی تریلی در سمنان، توضیح داد: در پی تماس خودروهای عبوری با سامانه۱۲۵ روز گذشته مبنی بر آتش گرفتن خودروی تریلی، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی ماموران ایستگاه شماره سه و پنج سازمان آتش نشانی به همراه دو خودروی آتش نشانی به محل حادثه واقع جاده سمنان به دامغان (روبروی راهدارخانه) اعزام کرد.

وی افزود: با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد تریلری حامل عدل پنبه به علت نامعلومی دچار آتش سوزی شده که راننده خودرو به علت پیشروی سریع شعله ها فقط توانسته بود کابین خودرو را از قسمت حمل بار جداکند تا به دیگر قسمت های دیگر خودرو آسیبی نرسد، که پس از مشاهده صحنه ماموران بلافاصله با لوله کشی و آبرسانی از چند سمت اقدام به مهار و اطفاء شعله های آتش کردند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی سمنان همچنین از همه رانندگان بویژه رانندگان جاده ای خواست تا با رعایت نکات ایمنی حمل بار و همچنین استفاده از چادر یا پوشش های لازم برای حفظ و مهار بار از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.

اسماعیل پور از حادثه مشابه برای خوردوی پژو۲۰۶ در سمنان نیز خبر داد و ابراز داشت: آتش سوزی این خودرو در میدان استاندارد، روز گذشته با اقدام به موقع آتش نشانان ایستگاه شماره پنج مهار شد.

وی بیان داشت: این خودرو به علت نامعلومی طعمه حریق شد که پس از اطلاع ماموران آتش نشانی به محل اعزام تا اقدامات اولیه اطفاء انجام دهند و همزمان خودروی آتش نشانی نیز به محل مورد نظر اعزام شده تا عملیات اطفایی به طور کامل صورت پذیرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی سمنان افزود: همراه داشتن کپسول آتش نشانی (خاموش کننده دستی) در خودرو الزامی است تا در مواقع اینچنینی و قبل از رسیدن نیروهای امدادی بتوانند از پیشروی آتش جلوگیری کرده و یا حریق را به طور کامل اطفاء کند.