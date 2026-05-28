علی اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تصادف زنجیره‌ای همزمان با روز پنجشنبه در محور دامغان به سمنان حوالی پاسگاه دو منظوره خبر داد و بیان کرد: در این سانحه تریلی به چند خودرو از جمله نیسان و سمند برخورد کرده است.

وی‌ ادامه داد: در پی این حادثه دو خودرو نیسان و تریلی دچار نشت سوخت شدند که همین موضوع خطر بروز حریق را تشدید می کرد که تیم های امدادی بلافاصله اقدامات لازم را انجام دادند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از قطع برق خودروهای آسیب دیده و خاک پاشی محل را ایمن سازی کردند، توضیح داد: با این ایمن سازی خطر بروز حریق احتمالی رفع شد.

تاج آبادی اظهار کرد: این حادثه سه مصدوم نیز بر جای گذاشت که با همکاری گروه های مردمی و اورژانس پیش از رسیدن نیروهای امدادی از خودروها خارج شدند.

وی یادآور شد: علت این حادثه عدم توجه به جلو، سرعت زیاد و ناتوانی راننده تریلی در کنترل وسیله نقلیه عنوان شده است که رعایت همین نکات از بروز این حادثه تلخ می توانست پیشگیری کند.