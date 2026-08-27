به گزارش خبرنگار مهر ، عباس علیآبادی در جمع خبرنگاران در اسفراین اظهار کرد: دولت بهصورت شبانهروزی از سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیتهای جدید حمایت میکند تا اقتصاد استان به اندازهای جذاب شود که نقش دولت در این حوزه کاهش یافته و زمینه برای حضور بیشتر مردم فراهم شود.
وی افزود: مردم باید برای ورود به این عرصه آماده باشند و از ظرفیت سرمایههای خود برای مشارکت در پروژههای تولید انرژی، بهویژه نیروگاههای خورشیدی، استفاده کنند.
وزیر نیرو تأمین برق را یکی از اولویتهای اصلی خراسان شمالی دانست و گفت: تلاش میکنیم برق مورد نیاز استان تأمین شود و در زمینه تأمین تجهیزات نیز به استان کمک خواهیم کرد.
علیآبادی با اشاره به تأمین مالی پروژه نیروگاه خورشیدی قاسمخان اظهار کرد: صندوق توسعه ملی در تأمین مالی این پروژه مشارکت داشته و بخشی از منابع آن را تأمین کرده است.
وی همچنین بر ضرورت بهرهمندی مردم استان از ظرفیتهای ایجادشده تأکید کرد و گفت: تلاش میکنیم امتیاز و منافع این پروژهها به گونهای باشد که مردم منطقه بتوانند از آنها برخوردار شوند. حتی میتوان زمینه تشکیل یک شرکت مردمی را فراهم کرد تا مردم با هر میزان سرمایهای که دارند در پروژههای نیروگاه خورشیدی مشارکت کنند.
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت مصرف انرژی در فصل پیشرو گفت: افزایش حدود یک و نیم درجهای دما به این معناست که ممکن است در برخی مناطق با افزایش مصرف انرژی و محدودیتهایی در منابع گاز مواجه شویم.
علیآبادی بیان کرد: مخازن گاز برای مدت مشخصی از سال پیشبینی شدهاند و توصیه ما به همه مردم این است که سوخت و انرژی مورد نیاز خود را بهدرستی مدیریت و در مصرف صرفهجویی کنند.
وی در پایان تأکید کرد: شرایط موجود مشکل بزرگی نیست که موجب نگرانی شود و با مدیریت مصرف و همراهی مردم میتوان از این دوره نیز بهخوبی عبور کرد
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