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۷ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۲۶

اردوغان مطرح کرد:

آمریکا به تروریست ها کمک می کند/آزادی «الباب» حتی بدون کمک ائتلاف

آمریکا به تروریست ها کمک می کند/آزادی «الباب» حتی بدون کمک ائتلاف

رئیس جمهور ترکیه با تأکید بر اینکه مدارک متقنی دال بر کمک آمریکا به تروریست ها در سوریه در اختیار دارد، تأکید کرد: حتی بدون کمک ائتلافِ به سرکردگی آمریکا نیز «الباب» را آزاد می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز در سخنانی ائتلاف موسوم به مبارزه با داعش به سرکردگی آمریکا را متهم کرد که به وعده های خود در مبارزه با داعش عمل نکرده است.

رئیس جمهور ترکیه در این باره تأکید کرد: حتی اگر ائتلاف نتواند به وعده های خود درباره حمایت هوائی از عملیات ما (سپر فرات) برای آزادسازی الباب عمل کند، ما این شهر را از تروریست های داعش پاکسازی خواهیم کرد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی و جغرافیائی این شهر تصریح کرد: حتی یک قدم نیز از تصمیم خود برای آزادسازی الباب عقب نخواهیم نشست؛ چرا که این امر را غیرممکن می دانیم.

«اردوغان» در ادامه به نشست آتی «آستانه» برای مذاکرات صلح سوریه نیز اشاره کرد و افزود: عربستان و قطر نیز باید برای نشست آستانه دعوت شوند.

در همین راستا، روزنامه انگلیسی ایندیپندنت به نقل از «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که ترکیه مدارک متقن تصویری و ویدئویی در اختیار دارد که نشان می دهد ائتلاف موسوم به مبارزه با داعش به سرکردگی آمریکا به گروه های تروریستی در سوریه از جمله داعش و شبه نظامیان کُرد کمک می کند.

لازم به ذکر است ترکیه از ۲۴ آگوست سال جاری میلادی با هدف اعلامیِ مبارزه با تروریست های داعش، اما به قصد سرکوب شدید کردهای سوریه و عقب راندن آن ها به شرق رود فرات، به عملیات نظامی خود موسوم به «سپر فرات» مبادرت ورزیده است.

کد مطلب 3861922

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