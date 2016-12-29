به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهشتی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم که ظهر پنج‌شنبه در استانداری قم برگزار شد، با اشاره به توقف روند فعالیت‌های عمرانی در بلوار پیامبر اعظم(ص) اظهار داشت: اخیرا شورایعالی معماری و شهرسازی پس از ۲۰ سال که روند امور در بلوار پیامبر اعظم(ص) بدون توجه به نظرات استانی پیش رفته، مصوبه‌ای در رد طرح این بلوار صادر کرده است.

وی افزود: شورایعالی معماری و شهرسازی با تصمیم سه هفته پیش خود از ما می‌خواهد که اقدامات انجام شده در این بلوار که بر اساس مصوبه همین شورا بوده، به حالت ۲۰ سال قبل بازگردد.

معاون استاندار قم این کار را ناممکن دانست و گفت: برای بازگشایی این مسیر شهرداری قم هزار میلیارد تومان بدهکار شده و هزار میلیارد هم باید خرج کنیم که تا مصوبه شورایعالی در زمینه بازگشت به وضعیت ۲۰ سال پیش عملی شود.

وی با اشاره به نامه استاندار قم به شورایعالی معماری و شهرسازی اظهار داشت: بخش عمده زیرساخت‌های گردشگری از جمله ۲۷ هزار تخت اقامتی قرار است در بلوار پیامبراعظم(ص) ایجاد شود.

احداث مسیر دسترسی دریاچه نمک

بهشتی به فعالیت کارگروه امور زیربنایی ستاد اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: بیش از ۸۰ درصد مصوبات کارگروه امور زیربنایی اجرایی شده است.

وی بهسازی مسیر دسترسی دریاچه نمک را یکی از موضوعاتی دانست که این کارگروه پیگیری می‌کند و از نقش این مسیر در گردشگری و توسعه اقتصادی خبر داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم گفت: امیدواریم با احداث راه دسترسی دریاچه نمک سایر فعالیت‌های گردشگری و صنعتی بتوانند از آن مسیر استفاده کرده و منابع معدنی را استخراج کنند.

وی مهم‌ترین مشکل زیرساختی صنعت استان قم را کمبود برق دانست و ابراز داشت: تا سال ۹۲ مشکل برق نداشتیم اما به این دلیل که زیرساخت‌ تقویت نشده و مصرف برق هم افزایش یافته است و ۸۰ درصد برق در بخش خانگی مصرف می‌شود امروز مشکلاتی داریم.

احتمال قطعی برق در سال ۹۶

بهشتی به دلایل افزایش مصرف برق در قم اشاره کرد و گفت: سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ گرمای هوای ما یک و نیم درصد بیشتر شده است و تغییر تعرفه برق به گرمسیری هم موجب افزایش مصرف برق شد چرا که فرهنگ‌سازی درستی در کنار این موضوع انجام نشده بود.

وی همچنین رایگان بودن تعرفه برخی کاربری‌ها مانند مساجد و دارالقرآن‌ها و... که در قم تعدادشان کم نیست را هم از دلایل افزایش مصرف برق می‌داند.

به گفته معاون استاندار قم، حدود ۸۰۰ا هکتار شبکه فرسوده برق در مرکز شهر قم داریم که ۵۰ درصد از شبکه توزیع را تشکیل می‌دهد که این فرسودگی موجب افزایش مصرف و نوسان برق شده است.

وی گفت: درخواست استان در این زمینه تقویت پست‌های برق موجود با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است و همچنین تأمین منابع مورد نیاز برای بهینه‌سازی شبکه برق.

بهشتی با اشاره به درخواست مدیریت استان در تأمین منابع مورد نیاز برای تجهیز و تقویت چهار پست ۶۳ کیلوولت، گفت: اگر این کار انجام نشود، سال ۹۶ حتما قطعی برق خواهیم داشت.

احداث نیروگاه برق در سلفچگان

وی افزود: ضرورت تأمین زمین و منابع برای تجهیز پست‌های جدید برق موضوع مهم دیگری است که از طریق راه و شهرسازی در حال حل این مشکل هستیم.

معاون استاندار قم ادامه داد: در مجموع به دلیل اینکه مشکلاتی که گفتیم یک پست ۴۰۰ کیلو و یک پست برق ۲۳۰ کیلوولت و چهار پست ۶۳ کیلو ولت را به صورت فوری می‌خواهیم تا بتوانیم زیرساخت‌های فعالیت صنعت را فراهم کنیم.

وی با اشاره به رایزنی برای احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی در بخش سلفچگان گفت: در قالب بحث‌های پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن زمین و آب و گاز مورد نیاز این نیروگاه فراهم خواهد شد.

بهشتی افزود: برق تولیدی توسط این نیروگاه در شبکه سراسری می‌رود که زیر ساخت ملی محسوب می‌شود و برای استان نیاز به تقویت پست برق داریم.

وی تقویت زیرساخت‌های گردشگری در استان قم را نیاز فوری استان برای بهبود وضعیت اقتصادی دانست و از تصویب سند آمایش استان با رویکرد گردشگری مذهبی خبر داد.

معاون استاندار قم با اشاره به چالش‌های این عرصه افزود: زیرساخت‌هایی که الان داریم پاسخگوی نیاز گردشگر نیست و به همین دلیل میزان توقف مسافران کم است.