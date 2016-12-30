وزیر سابق نیرو معاون زنگنه در وزارت نفت شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از جدایی سیدکاظم وزیری هامانه از قائم مقامی وزارت نفت، منصور معظمی از معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، استعفای رکن‌الدین جوادی از مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و عماد حسینی از معاونت امور مهندسی وزارت نفت، بازنشستگی عباس شعری‌مقدم از مدیرعاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پنجمین معاون وزیر نفت هم در طول فعالیت دولت یازدهم تغییر کرد.

بر این اساس بیژن زنگنه وزیر نفت با بازنشستگی محمدرضا مقدم از معاونت پژوهش و فنآوری وزارت نفت موافقت کرده و هفته آینده با صدور حکمی به طور رسمی «حبیب الله بیطرف» وزیر اسبق نیرو به عنوان معاون جدید خود در وزارت نفت منصوب خواهد کرد.

حبیب الله بیطرف دارای فوق لیسانس راه و ساختمان و لیسانس راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران است.

به گزارش مهر، بیطرف وزیر اسبق نیرو همچنین سابقه همکاری در استانداری یزد معاون آموزشی وزارت نیرو، رئیس هیئت مدیره سازمان سازندگی و آموزش، مجری طرح‌های ملی کارون، عضو هیئت مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مشاور ارشد پژوهشگاه نیرو، عضو هیئت علمی پژوهشی پژوهشگاه نیرو، عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی استان تهران و رئیس سازمان سازمان نظام مهندسی استان تهران را در کارنامه فعالیت خود دارد.