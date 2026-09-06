پیشرفت ۹۲ درصدی نهضت عدالت آموزشی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح یکشنبه در هشتمین نشست شورای آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد که با حضور مدیران بنیاد علوی کشور برگزار شد با اشاره به اهمیت طرح «نهضت عدالت در فضای آموزشی» اظهار کرد: این طرح یکی از سه طرح اصلی دولت است که مورد تأکید ویژه رئیس‌جمهور قرار دارد و با هدف بهره‌مندی همه فرزندان ایران از امکانات آموزشی مناسب اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح تلاش می‌شود هیچ نقطه‌ای از کشور با کمبود امکانات آموزشی، تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز مواجه نباشد و استعدادهای دانش‌آموزان در سراسر کشور مورد توجه قرار گیرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: طرح نهضت عدالت در فضای آموزشی از ابتدای دولت با اولویت بازسازی مدارس تخریبی، مدارس سنگی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و جایگزینی مدارس کانکسی آغاز شد و در مجموع ۲۱۸ پروژه در استان کهگیلویه و بویراحمد در این چارچوب تعریف شده است.

وی با اشاره به وضعیت پیشرفت این پروژه‌ها تصریح کرد: استان در پیشرفت فیزیکی طرح نهضت عدالت آموزشی، ۱۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد و بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، رتبه پنجم کشور را در این زمینه کسب کرده است.

رحمانی این موفقیت را حاصل همکاری مجموعه‌های مختلف دانست و گفت: همکاری اعضای شورای آموزش و پرورش، شهرستان‌ها و به‌ویژه بنیاد علوی نقش مهمی در پیشبرد این طرح داشته است.

وی با قدردانی از همکاری بنیاد علوی در اجرای ۳۲ مدرسه در استان، اظهار کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، پیشرفت کلی پروژه‌های بنیاد علوی در استان به ۹۲ درصد رسیده، در حالی که میانگین کشوری ۸۷.۹ درصد است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمدافزود: استان تنها یک درصد با بالاترین میزان پیشرفت کشور فاصله دارد و امیدواریم با تلاش و همت مجموعه دست‌اندرکاران، این فاصله نیز جبران شود.

وی در ادامه بر ضرورت رفع مشکلات مربوط به انشعابات و تجهیزات مدارس تکمیل‌شده تأکید کرد و گفت: پروژه‌هایی که به مرحله تکمیل رسیده‌اند باید هرچه سریع‌تر برای بهره‌برداری آماده شوند تا دانش‌آموزان بتوانند از این فضاهای آموزشی استفاده کنند.

رحمانی خطاب به مدیران مربوطه خواستار اولویت دادن به رفع این مشکلات شد و بیان کرد: مدیران نوسازی مدارس و آموزش و پرورش باید موضوع کمبودها و انشعابات را در اولویت قرار دهند تا مشکلات در اسرع وقت برطرف شود.

وی بیان کرد: در صورت نیاز، جلسه ویژه شورای آموزش و پرورش برای بررسی و رفع این مشکلات برگزار خواهد شد و معاونان استانداری نیز باید پیگیری‌های موردی لازم را انجام دهند.