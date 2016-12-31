زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر شاهرود را لرزاند

سید محمد رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به زمین لرزه ۳.۵ ریشتر در شاهرود با بیان اینکه این زلزله خفیف بوده و خساراتی نداشته است، ابراز داشت: این زلزله در ساعت ۸:۲۹دقیقه صبح و در عمق هشت کیلومتری زمین ثبت شده است.

وی مجن را کانون این زمین لرزه عنوان کرد و افزود: به دلیل خفیف بودن شرایط زمین لرزه نگرانی خاصی برای این شهرستان وجود ندارد.

فرماندار شاهرود همچنین گفت: شب گذشته نیز زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۳درجه در مقیاس ریشتر این منطقه را لرزانده بود.

هاشمی طول و عرض جغرافیایی زلزله شاهرود را در ۳۶.۳۶ و شمالی و ۵۴.۴۷ شرقی جایی بین مجن شاهرود و دیباج دامغان اعلام کرد و گفت: مردم منطقه دیباج دامغان نیز این زلزله را احساس کرده اند.

وی یادآور شد: پنج روز پیش نیز زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۷درجه در مقیاس ریشتر شرق استان سمنان و غرب استان گلستان را لرزاند و باعث آسیب جدی به برخی منازل مسکونی در روستای نردین از توابع شهرستان میامی شد.