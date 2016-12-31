دعوت از نیکلاس کیج برای ایفای نقش ریگان/ جزئیات پروژه معلوم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، احتمال زیادی وجود دارد که نیلاس کیج در نقش رونالد ریگان اولین هالیوودی که رییس جمهوری آمریکا شد، جلوی دوربین برود.

این بازیگر که برای نقش‌آفرینی در فیلم «ترک لاس‌وگاس» برنده جایزه اسکار شده با پیشنهاد بازی در نقش چهلمین رییس جمهوری آمریکا مواجه شده است.

هر چند به نظر نمی‌رسد این فیلم بخواهد مناقشاتی را که با فیلم کمدی «ریگان» با بازی ویل فارل در اوایل ۲۰۱۶ ایجاد شد تکرار کند، اما طبیعتا این فیلم نیز زندگی ریگان از جمله ابتلای او به زوال عقلی را تصویر خواهد کرد.

در عین حال گفته شده این فیلم نشان دهنده رییس‌جمهوری محافظه کار است که خشم جماعت لیبرال هالیوودی را برانگیخت.

درباره این فیلم هنوز اطلاعات بیشتری ارایه نشده و روشن نیست که کارگردانی، نویسندگی یا تهیه آن برعهده چه کسانی است. سخنگوی کیج نیز با تاکید بر این که هنوز برای پیش‌بینی روند تولید فیلم خیلی زود است، سعی کرد نشان دهد که کیج تصمیمی در این باره نگرفته است.

کیج که در سال‌های اخیر بسیار درگیر مسایل حقوقی و مشکلات قانونی بوده این اواخر مشغول کارگردانی یک پروژه برای شبکه نمایش خانگی بوده است.

رونالد ریگان از دهه ۱۹۳۰ کارش را در هالیوود شروع کرد و رییس انجمن بازیگران آمریکا در دهه ۱۹۵۰ شد. او سال ۱۹۶۶ فرماندار کالیفرنیا شد و دو دوره ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ رییس جمهوری آمریکا بود. وی سال ۲۰۰۴ در ۹۳ سالگی درگذشت.

پیشتر رجینالد گرین در «بانوی آهنی» در نقش ریگان بازی کرد و آلن ریکمن در «پیشخدمت» در نقش او ظاهر شد.