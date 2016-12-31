شپش سر در مدارس استان زنجان کنترل شده است

ایرج مقدمی در گفتگو با خبرنگار مهر به شیوع شپش در مدارس زنجان اشاره کرد و افزود: شپش سر درمدارس زنجان شیوع پیدا کرده بود ولی در حال حاضر با اقدامات لازم و همکاری دانشگاه علوم پزشکی کنترل شده است و شپش سر مختص منطقه خاص نیست و طی ماههای گذشته در تمام مدارس استان شپش سر مشاهده شده بود.

رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان به دوره های معاینه بهداشت مدارس اشاره کرد و گفت: از مهرماه دوره معاینات بهداشتی شروع شده و دانش آموزان مشکوک به آلودگی به مراکز بهداشت ارجاع داده می شوند که در حال حاضر دوره درمان تکمیل شده است.

مقدمی با بیان اینکه دانش آموزان مشکوک به شپش سر به صورت محرمانه درمان می شوند و به مرکز بهداشت معرفی می شوند تا شامپو بگیرند، افزود: شپش سر بیشتر در مدارس دختران و در مقطع ابتدایی مشاهده می شود.

رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: خانواده ها در این زمینه نقش به سزایی دارند و خانواده ها باید در منزل به بهداشت فرزندان توجه ویژه ای را داشته باشند چرا که امکان انتقال این نوع آلودگی از افراد خانواده به دانش آموز وجود دارد و در پی آن این نوع آلودگی نیز به مدرسه ورود پیدا می کند.

مقدمی تصریح کرد: معاینات بهداشتی برای خانواده دانش آموز که به مراکز بهداشتی ارجاع داده شده است نیز انجام و به خود دانش آموز به صورت رایگان شامپو پرمترین داده می شود و آموزش ها در این زمینه هم انجام می شود.

وی افزود: درحال حاضر در مدارس برای رعایت بهداشت کیسه های پلاستیکی برای گذاشتن لباس هایشان در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است تا روند انتقال آلودگی ها کندتر شود و با وجود کمبود مربی بهداشت معاینات بهداشتی در سطح مدارس انجام می شود.

مقدمی ابراز کرد: دانش آموزان مشکوک به شپش به مراکز بهداشتی و درمانی ارجاع داده می شوند و در روستاها هم به محض دیدن شپش سر دانش آموزان بهورز وارد کار می شود.