چرخش اقتصاد کشور در گرو سرمایه گذاری و کارآفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان قزوین روز یکشنبه با حضور فریدون همتی استاندار، مسعود بابایی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و جمعی از کارآفرینان در سالن جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

فریدون همتی در این مراسم گفت: کارآفرینی فرآیندی است که در آن یک فرد خوش فکر با شناسایی فرصت ها برای خلق ارزشها ریسک می کند و شرایط موجود را متحول می کند و ایده های خود رابه محصول تبدیل می کند.

همتی بیان کرد: به گفته مقام معظم رهبری در شرایط کنونی کارآفرینی یک ارزش و عبادت است و رییس جمهور نیز کارآفرینی را در مسیر اقتصاد مقاومتی بسیار مهم می دانند و در این جبهه نیز مانند دوران دفاع مقدس به فرماندهان و رزمندگان با ایمان، با اراده و فداکار نیازمندیم.

وی افزود: امروزه در کنار قدرت دفاعی بسیاری از کشورها دنبال قدرت اقتصادی هستند و تلاش می کنند به این قدرت برسند و ما نیز باید خود را در عرصه های علمی، فناوری، نظامی تقویت کنیم.

استاندار قزوین یادآورشد: وجود جوانان با ایمان، نیروی انسانی خلاق و نوآور برای جمهوری اسلامی ایران سرمایه ارزشمندی است که می توان با تکیه بر آنها و دانش و توانمندی علمی در جبهه اقتصادی نیز توانمند شد.

همتی افزود: با تکیه به ارزشها و مزیت های داخلی و به فعلیت درآوردن قابلیت ها می توانیم تولید خود را ارتقاء دهیم و در سایه تلاش کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان قادر خواهیم بود شرایط امروز کشور را متحول کنیم.

استاندار قزوین بیان کرد: در شرایط کنونی تحقق اقتصاد مقاومتی برای مابسیار مهم است وبا اتکا به نیروی انسانی متعهد، توانمند و متخصص قادریم تا۲۰ سال آینده شاهد یک جهش عظیمی در حوزه اقتصادی کشور باشیم.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران به برکت استقلال اقتصادی خود می تواند سهم بیشتری از بازارها داشته باشد و در شرایطی که کشورهای عضو یورو ۱۴.۵ درصد، آمریکا ۱۱.۵ درصد و چین ۱۰.۵ درصد از صادرات جهانی را در دست دارند سهم ایران ۴۳ صدم درصد است چون ما را در شرایط وابستگی نگهداشتند.

همتی اظهارداشت: کشور ما را تک محصولی کردند تا به نفت وابسته باشیم و در کنار آن با تحمیل جنگ، تحریم و توطئه های دیگر تلاش کردند ما را وابسته کنند اما به برکت لطف الهی، همت نیروهای اندیشمند توانستیم در بسیاذری از عرصه ها سرآمد شویم.

شاخ استکبار را شکستیم

وی گفت: در نانو در ردیف چند کشور شاخص جهان هستیم و در صنعت هسته ای به مرحله ای رسیده ایم که جهان ما را به عنوان قدرت هسته ای می شناسد و امروز با اتحاد و انسجام ملت و تبعیت از رهبری و ایستادگی توانسته ایم شاخ استکبار را بشکنیم.

همتی بیان کرد: باید از تولید داخلی و ملی در عمل حمایت کنیم تا از ایده و خلاقیت به تولیدو ثروت برسیم و اگر اقتصاد ما دانش بنیان باشد میتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم و به قدرت اقتصادی تبدیل شویم.

استاندار قزوین یادآورشد: دولت علیرغم مشکلات موجود از کارآفرینان حمایت می کند زیرا باور دارد جبهه اقتصادی مانند جبهه سیاسی باید تقویت شود و در این مسیر تولید محصولات با کیفیت، تکیه بر مزیت های داخلی، خلق ثروت، تولیدات جدید، توجه به شرکت های دانش بنیان ضروری است.

استاندار قزوین کارآفرینان را سردمداران جبهه اقتصادی در مقابله با دشمنان دانست و اظهارداشت: فعالان عرصه اقتصاد همانند رزمندگان دوران دفاع مقدس هستند که امروز می توانند کشور را در جبهه اقتصادی به اقتدار برسانند به همین دلیل در شرایط کنونی نگاه ما به سرمایه گذاران و کارآفرینان، ملی است و باید حمایت شوند.

کاهش تصدی گری دولت ضروری است

وی اضافه کرد: دخالت دولت در حوزه تولید بایستی به حدالقل برسد تا کشور در شرایط کسب و کار به رده های بالاتری صعود کند.

استاندار قزوین از فعال شدن ۸۰۰ واحد تولیدی و صنعتی مشکل دار، تعطیل و نیمه تعطیل در استان خبر داد و اظهارداشت: با تلاش مستمر و پیگیری و جلسات متعدد و حمایت دولت توانسته ایم بیش از ک هزار میلیارد تومان در واحدهای صنعتی تزریق کنیم تاذ احیا شوند.

وی افزود: ازابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۴هزار و ۵۰۰ اشتغال جدید ایجاد شده است ودر راستای اجرای طرح بهین یاب نیز در سطح پرداختی ها رتبه چهارم کشوری را کسب کردیم وبه دنبال این امر، واحدهای تعطیل شده تا پایان سال راه اندازی خواهند شد.

در این مراسم از شش کارآفرین برتر استان قزوین تجلیل شد.