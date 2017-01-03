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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۸:۳۹

در راستای عرضه توانمندی های حوزه روستایی؛

دومین نمایشگاه حوزه روستایی استان سمنان برپا می شود

دومین نمایشگاه حوزه روستایی استان سمنان برپا می شود

سمنان - سرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان از برپایی دومین نمایشگاه عرضه توانمندی های حوزه روستایی استان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران خبر داد.

کمال طاهریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر استان سمنان با حضور استان ها، شهرستان های کشور و دستگاه های اجرایی از ۱۵  الی ۱۸ دی ماه به مدت چهار روز در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برپا می شود.

وی افزود: دومین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر با حضور استان ها و شهرستان های کشور، دستگاه های اجرایی مرتبط با هدف خدمت رسانی به روستاها و مناطق عشایری، موسسات خیریه، تولید کنندگان محصولات، صنایع دستی و روستایی برپا خواهد شد.

سرپرست دفترامور روستایی وشوراهای استانداری سمنان با اعلام این خبر اظهار داشت: تلاش ما بر این است که  بازدید کنندگان،  شناختی از استعدادها، قابلیت ها و پتانسیل های موجود در مناطق روستایی و ظرفیت این مناطق در تولید محصولات متنوع به ویژه در زمینه صنایع کوچک، صنایع روستایی و صنایع دستی و خصوصا فرصت های سرمایه گذاری  در روستاها به دست آورده و با جاذبه های فرهنگی ( از قبیل آداب و رسوم ، بازی های بومی ، پوشش های محلی ، غذاها و …) ، طبیعی و گردشگری، مشاهیر و استعدادهای جوان ، کارآفرینان و … در عرصه روستایی استان سمنان آشنا شوند.

طاهریان افزود: استان سمنان با هشت غرفه شهرستانی، غرفه ایده های نو، غرفه‌ی آزاد برای فروش، خانه نمادین روستایی  و چادر عشایری در این نمایشگاه شرکت کرده است.

وی با یادآوری اینکه در این نمایشگاه با بهره گیری از دکورهای زیبا، نمادهای روستایی با حضور نمایندگان اقوام، ایلات به نمایش گذاشته‌می‌شود، خاطرنشان کرد: غذاهای سنتی و محلی و اجرای مراسم آیینی در فضای متبوع روستایی «به منزله ایران کوچک در قلب پایتخت» نیز از دیگر برنامه های این نمایشگاه چهار روزه است.

کد مطلب 3867163

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