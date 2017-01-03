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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۹:۴۳

امام جمعه بوشهر:

روحانیون در تولید علم و در صحنه دفاع از آن حضور فعال داشته باشند

روحانیون در تولید علم و در صحنه دفاع از آن حضور فعال داشته باشند

بوشهر - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: تمام روحانیون باید پاسدار انقلاب باشند و علاوه بر تولید علم، در صحنه دفاع از آن حضور فعال داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علمیه بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار با جانشین سازمان بسیج طلاب کشور و مسئول و کارکنان سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان بوشهر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران، تابشی از رسول الله، محصولی از شجره طیبه حوزه علمیه و نعمتی برای تاریخ جهان است.

وی افزود: میزان ایمان، تقوا، اخلاق و بصیرت انسان ها به ویژه روحانیت نه تنها در همراهی بلکه مجاهدت و پیشتازی در خدمت به این انقلاب است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه آرزوی اهل بیت و روحانیت در طول تاریخ انقلابی همچون انقلاب اسلامی ایران بوده است، اظهار داشت: امروز انقلاب ما، برای جهان تعیین تکلیف می کند.

وی اذعان داشت: مکتب اهل بیت در طول تاریخ، هیچ گاه به این صراحت و گستردگی نمود نداشته و این نعمت بزرگی است که همگان به ویژه حوزه علمیه باید از آن حمایت کنند.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه تا قبل از انقلاب تاثیر و گسترگی حوزه علمیه در سطح جهان به این میزان نبوده، تصریح کرد: تمام روحانیون ما باید پاسدار انقلاب باشند و علاوه بر تولید علم، در صحنه دفاع از آن حضور فعال داشته باشند.

وی اذعان کرد: روحانیت از حیث وظیفه، اولین گروه متنعم این انقلاب هستند و وظیفه سازماندهی این گروه، بر عهده بسیج طلاب است. هر روحانیتی که از انقلاب دفاع نکند، در تقوا، بصیرت و فهم فقهی او شک دارم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اظهار داشت: ما در حوزه‌های علمیه، باید بصیرت جهادی، مترتب بر حضور و مجاهدت ایجاد کنیم و امروز انقلاب ما به چنین بصیرتی نیاز دارد.

آیت الله صفایی بوشهری ادامه داد: بصیرت جهادی، با آموزش و دفاع در مقابل توهماتی که دشمن در جامعه رواج می دهد، ایجاد می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: ما باید علاوه بر استفاده از ظرفیت درون حوزوی، از ظرفیت فارغ التحصیلان که نوعی پتانسیل و مرکز معرفتی هستند و مغفول مانده اند، بیش از پیش استفاده کنیم.

امام جمعه بوشهر با اشاره به تقسیم بندی اقشار جامعه به خاکستری، انقلابی و غیرانقلابی، اظهار داشت: بسیج طلاب باید برای هر سه قشر برنامه داشته باشد و در استان بوشهر که در معرض تیرهای وحشتناک دشمن قرار دارد، روحانیت در صدر بوده و با افتخار در خدمت بسیج و سپاه است.

آیت الله صفایی بوشهری در پایان تاکید کرد: استان بوشهر، استان امام خامنه ای است و همه چیز، حتی امور حوزه علمیه، با نگاه ایشان تنظیم می‌شود.
 

کد مطلب 3867211

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