برپایی سفره کرامت ولادت حضرت رسول(ص) در حرم امیرالمومنین(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم جشن ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) امسال در حرم مطهر امیرالمومنین(ع) به صورت ویژه و با برپایی سفره بزرگ اطعام برگزار شد.

براین اساس سفره اطعام از سوی مضیف حرم امیرالمومنین(ع) در صحن حضرت زهرا(س) برپا و ۴ هزار زائر مهمان آن شدند.

سفره کرامت علوی در حیاط های صحن مبارک حضرت زهرا(س) و در دو بخش زنان و مردان برپا شد.

همچنین مراسم جشنی نیز با حضور و تکریم خادمین عتبه مقدسه علویه در حرم امام اول شیعیان برگزار شد. در این مراسم که با منقبت خواهی همراه بود جمعی از خادمین با اهدای گل به آستان حضرت علی(ع) عرض ارادت کردند.

همچنین مراسم جشنی نیز با حضور عموم مردم و مداحی و ذکر اهل بیت(ع) در حرم حضرت علی(ع) برگزار شد.