روسیه با حذف نام «حکمتیار» از لیست سیاه سازمان ملل مخالف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جمهور»، روزنامه «وال استریت ژورنال» در گزارشی نوشته است: روسیه مانع حذف نام گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی افغانستان از لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات غربی وافغانستانی گزارش داده است که روسیه نمی خواهد نام گلبدین حکمتیار از لیست تحریم های سازمان ملل خارج شود.

این روزنامه نوشته است: این اقدام روسیه ممکن است توافق صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی را پیچیده تر کند.

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از سخنگوی وزارت خارجه روسیه گزارش داده است: مسکو موضوع حذف نام حکمتیار از لیست سیاه سازمان ملل به حالت تعلیق در آورده است، اما مانع آن نشده است.

این روزنامه در ادامه تاکید کرده است: این اقدام روسیه ممکن است بخشی از تلاش های مسکو در برابر نفوذ آمریکا در کشور های آسیای میانه باشد.

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام دیپلماتیک نوشته است: روسیه بدون اینکه دلیل قانع کننده ای ارایه کند با حذف نام حکمتیار از لیست سیاه سازمان ملل مخالفت کرده است.

یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان نیز به این روزنامه گفته است: تمام کشور ها باید برای ایجاد صلح در افغانستان همکاری کرده و از مذاکرات و توافق صلح با حزب اسلامی، حمایت کنند.

«حمید عزیزی» یکی از سخنگویان حزب اسلامی نیز گفته است: هر کشوری که مخالف لغو تحریم ها علیه گلبدین حکمتیار باشد، در واقع مخالف روند صلح در افغانستان و خواهان ادامه جنگ در این کشور است.

لازم به ذکر است تا حال سازمان ملل در مورد این موضع روسیه اظهار نظری نکرده است.

روسیه درحالی مانع حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست تحریم های سازمان ملل شده است که دولت افغانستان پس از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به صورت رسمی از سازمان ملل خواسته است که نام آقای حکمتیار را از فهرست تحریم ها حذف کند.

حذف نام گلبدین حکمیتار از لیست تحریم های سازمان ملل متحد یکی از شرایط توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی است.

لازم به ذکر است گزارشها حاکی از آن است که فرانسه نیز با حذف نام حکمتیار از لیست تحریم های سازمان ملل مخالفت کرده است.