به گزارش خبرگزاری مهر، سیدصادق موسوی ضمن اعلام این خبر گفت: پیرو برگزاری جلسات مکرر هیاتمدیره انجمن فیلم کوتاه و حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی و بهمنظور پاسخ دادن به مطالبه خیل عظیم فیلمسازان فیلم کوتاه، در آخرین جلسه مشترک برگزار شده، جایزهای که ۲۷ سال به فیلم کوتاه اختصاص داشت و ۷ سال گذشته از آن دریغ شده بود به این جشنواره بازگشت.
موسوی افزود: بخشی از برگزیدگان دورههای قبلی جشنواره فیلم فجر از بدنه سینمای جوانان و برآمده از فیلم کوتاه بودند که در سطح حرفهای خوش درخشیدند و این نشانه اهمیت سینمای جوان است و مسئولیت حمایت از این قشر را بیشتر میکند.
وی عنوان کرد: وعده پیگیری و راهگشایی این مساله از جانب رئیس سازمان سینمایی از سال قبل داده شده بود که خوشبختانه با مطالعات کارشناسی مجدد و توجه به افتخارات فیلمسازان جوان در جشنواره پیشین فجر بهتازگی عملی شد. لازم به توضیح است که با توجه به درج نشدن این بخش در فراخوان سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر این موضوع به تصمیم و با اختیارات ویژه حجت الله ایوبی اتخاذ شده است.
مدیرعامل انجمن سینمای جوانان بیان کرد: برای این دوره مقرر شد از برگزیدگان سی و سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران و برگزیدگان فیلم کوتاه جشن خانه سینما استفاده کنیم و با معرفی فیلم برتر از سوی انجمن صنفی فیلم کوتاه، جایزه این بخش به فیلم برگزیده اعطا شود.
موسوی در پایان اشاره کرد: بدیهی است که این نخستین گام برای بازگشت ساختاری بخش فیلم کوتاه به جشنواره فیلم فجر خواهد بود چراکه علاوه بر اعتبار جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، جشنواره فیلم فجر نیز ویترین سالانه سینمای ایران بوده و موجب افتخار همه سینماگران است که در آن بدرخشند.
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