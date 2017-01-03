به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، شیخ «نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی تاکید کرد: شیخ نمر از پرچمداران جهاد بود. وی به مسائل امت اسلامی در عربستان و فلسطین اهتمام داشت. سعودی ها علاوه بر اینکه عامل برهم زننده حقوق بشرند، جنبش های آزادی بخش را نیز سرکوب می کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: موضوعات سخنرانی شیخ نمر متنوع بود اما محوریت آن جبهه مقاومت بود. سعودی ها از طریق استبدادی که در داخل عربستان و علیه کشورهای همسایه در دستور کار گرفته است، در حال حاضر در نوک پیکان ظلم قرار دارد. یکی از محورهای فعالیت سعودی ها، عادی سازی روابط با اسرائیل با هدف پایان دادن به مسأله فلسطین است.

معاون دبیرکل حزب الله اعلام کرد: سعودی ها برای سرکوب مردم بحرین، نظامیان سپر جزیره را به این کشور اعزام کردند. این سعودی ها بودند که روند انتخاب رئیس جمهور برای لبنان را به مدت دو سال و نیم معطل نگه داشتند. لبنان تنها پس از اینکه سعودی ها از این کشور دست برداشتند، با ثبات شد.

وی همچنین تاکید کرد: خون شهید نمر برای سرنگون کردن کاخ سلطه گران باقی خواهد ماند. شیخ نمر مشعل راه حق بود و به دلیل عدم رضایت به ظلم کشته شد. وی با کشته شدن پیروز شد و سعودی ها شکست خوردند. سعودی ها راه وهابیت تکفیری را در پیش گرفته اند و در صدد جایگزین کردن آن به جای اسلام ناب محمدی هستند.