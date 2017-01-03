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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۵۵

در نشست نوبت سوم مجلس؛

قاضی پور لایحه برنامه ششم را در صحن علنی پاره کرد

قاضی پور لایحه برنامه ششم را در صحن علنی پاره کرد

نماینده مردم ارومیه لایحه برنامه ششم را در صحن علنی پاره کرده و به سمت هیات رئیسه پرتاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت سوم مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش مربوط به سلامت و بیمه نادر قاضی پور با عصبانیت در مقابل جایگاه هیات رئیسه حاضر شد و اقدام به پاره کردن لایحه برنامه ششم کرد و برگه ها را به سمت هیات رئیسه پرتاب نمود.

بر اساس این گزارش در جلسه نوبت سوم قاضی پور برای حذف بندی پیشنهاد داد که لاریجانی موضوع را خارج از بحث تشخیص داد پس از آن نیز در بند دیگری درخواست  قاضی پور برای حذف بندی از لایحه برنامه را به رای نگذاشت.

این بندها مربوط به سیاست های کلی سلامت و تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت بود. هیات رئیسه مجلس به این اقدام قاضی پور هیچ واکنشی نشان نداد.

کد مطلب 3868009

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