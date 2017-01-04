علی‌مراد اکبری در گفتگو با مهر بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی درحال تغییر زمان کشت چغندر قند است، اظهارداشت: در کشت بهاره مصرف آب این محصول زیاد است و به همین دلیل ما کشت آن را به پاییز انتقال می‌دهیم.

وی اضافه کرد: با انتقال کشت چغندر قند به پاییز، مصرف آب این گیاه به شدت کاهش پیدا می‌کند چرا که ما از آب باران نیز در این زمینه استفاده می‌کنیم.

معاون وزیرجهاد کشاورزی به این پرسش که با توجه به مصرف آب زیاد توسط این محصول، آیا احتمال کاهش سطح زیرکشت آن وجود دارد؟ پاسخ داد: خیر؛ اگر کشت این محصول به پاییز منتقل شود نه تنها نیازی به کاهش سطح زیرکشت آن نیست بلکه می‌توان سطح آن را افزایش هم داد.

اکبری با بیان اینکه ایران جزو واردکنندگان شکر است، ادامه داد: از برنامه‌های مهم ما در این زمینه آن است که کشت چغندرقند را به پاییز منتقل کنیم ضمن اینکه قصد افزایش سطح کشت را نداریم؛ ممکن است به جای گندم چغندر بکاریم، اما توسعه افقی سطح زیرکشت نخواهیم داشت و توسعه ما در این زمینه عمودی خواهد بود.

وی در اظهارنظری جداگانه درباره محدودیت سطح زیرکشت برنج در استان‌های غیرشمالی نیز گفت: به صورت دستوری نمی‌توان این کار را انجام داد، ما هم قانونی برای این منظور نداریم.

اکبری افزود: ما به دنبال این هستیم که در یک برنامه ۵ ساله، سطح زیر کشت برنج را کلا در استان‌های غیرشمالی با معرفی کشت جایگزین و اقتصادی، محدود کنیم.

معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: ما درحال بررسی و کار روی موضوع هستیم ضمن اینکه در استان‌هایی مانند اصفهان، خوزستان و فارس سطح زیرکشت این محصول کاهش یافته است به‌عنوان مثال در فارس قبلا حدودا ۳۵ هزار هکتار برنج کشت می‌شد الان این عدد به حدود ۲۰ هزارهکتار رسیده است.

اکبری با بیان اینکه کشاورزان نیز باید در این زمینه همکاری کنند، تصریح کرد: دولت نیز باید به اجرایی شدن این طرح کمک کند به‌عنوان مثال در تهیه کشت جایگزین و ترویج این مساله باید اقداماتی انجام شود.

وی تاکید کرد: ما باید در سالیان نخست اجرای این طرح از کشاورزان حمایت کنیم و بخشی از نهاده‌ها، بذرهای اصلاح شده مورد نیازشان در اختیار آنان قرار دهیم تا باورکنند دولت در کنار و حامی‌شان است.