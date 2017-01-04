کاهش چشمگیر حریق در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر علی تیموری با اشاره به مشاهده آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در حیات وحش کشور اعلام کرد: ممنوعیت شکار پرندگان به همه استان ها ابلاغ شده و حتی کسانی که پیشتر پروانه شکار را گرفته اند فعلا مجوزشان لغو است و در همین ۲۰ روز تا یک ماه گذشته گزارش هایی از برخورد با شکار غیرمجاز داشته ایم.

تیموری ادامه داد: از حدود دو سال گذشته به این سو حدود ۸۰ باغ وحش، مراکز نگهداری حیات وحش و باغ پرندگان در کشور فعال بوده که نزدیک به ۷۰ درصد آنها هیچ مجوزی از سازمان محیط زیست نداشته اند ما برای ساماندهی این مراکز دستورالعمل موجود در استان ها را تغییر داده و ابلاغ کردیم.

مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست افزود: خوشبختانه امروز ۸۰ درصد مراکز نگهداری، باغ وحش ها و باغ های پرندگان موجود در کشور دارای مجوز هستند و با فشاری که آورده ایم جایگاه نگهداری گونه های بزرگ در این مراکز ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است اکثر باغ وحش های کشور امروز دوربین های مداربسته آنلاین دارند و به این ترتیب هر گونه ورود و خروج گونه های حیات وحش به این مراکز تحت نظارت ادارات کل محیط زیست استان هاست.

مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه هفت مجموعه را که نتوانستند استانداردهای ما را تامین کنند تعطیل کردیم، گفت: امروز در کل کشور ۲۰ باغ وحش داریم که ۱۶ باغ وحش مجوز دارند و ۴ باغ وحش دیگر هم در فرآیند دریافت مجوز هستند. احداث مراکز نگهداری حیات وحش، باغ های وحش و باغ های پرندگان جدید هم باید با مجوز سازمان محیط زیست باشد.

تیموری افزود: امسال دو باغ وحش در کشور که توانسته اند بیشتر از بقیه به استانداردهای ما و استانداردهای جهانی نزدیک شوند تا پایان سال به عنوان باغ وحش نمونه اعلام خواهند شد. توجه کنیم که تعطیلی باغ وحش ها و مراکز نگهداری بسیار سخت است زیرا گونه های موجود در آنها باید ساماندهی شده و تحویل مراکز دیگر شوند، محدودیت هایی که سازمان محیط زیست برای مراکز نگهداری ایجاد کرده باعث شده همه مراکز نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند مثلا مراکز تا زمانی که مجوز دریافت نکنند نمی توانند هیچ گونه جدیدی را به مجموعه بیاورند، بفروشند یا از آن خارج کنند.

وی تاکید کرد: درباره مراکز تکثیر و پرورش هم از ۶۶ مرکز که سازمان محیط زیست از سال های گذشته به آنها مجوز داده بود ۴۲ مرکز فعال نبودند اما بخشی حتی زمین هم از منابع طبیعی دریافت کرده بودند، با توجه به اینکه این مراکز هیچ فعالیتی به جز دریافت زمین نکرده بودند خلع ید از زمین شده و بیش از سه هزار هکتار از زمین ها را پس گرفتیم.

مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: سازمان محیط زیست در حوزه پیشگیری و اطفای حریق اقدامات خوبی انجام داده که در سال ۹۳، شش هزار و ۵۷۴ هکتار از مناطق چهار گانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست دچار حریق شد و در هیچ یک از سال های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ هم کمتر از ۶۰ هزار هکتار نداشتیم اما در ابتدای سال ۹۴ برای اینکه این اعداد را کاهش بدهیم کمیته های اطفای حریق را در استان ها تشکیل دادیم، امکانات شان را افزایش دادیم، تفاهم نامه ای با وزارت دفاع برای استفاده از بالگردهای آنها امضا کردیم و در ۱۶ استان در آغاز سال ۹۴ مانور اطفای حریق برگزار کردیم.

تیموری در پاسخ به اینکه نتیجه این اقدامات چه بود، گفت: با همین اقدامات در سال ۹۴، سه هزار و ۳۹۴ هکتار حریق داشتیم یعنی ۵۱ درصد آتش سوزی در مناطق ما کم شد. پیش از آغاز سال ۹۵ با توجه به افزایش بارندگی و افزایش پوشش گیاهی بسیار نگران بودیم که امسال شاهد افزایش آتش سوزی باشیم، بیش از ۵۰۰ میلیون تومان تجهیزات انفرادی برای محیط بانان خریداری کردیم و تحویل یگان اطفای حریق دادیم و با هماهنگی وزارت دفاع و سازمان هوا فضا سپاه در ۱۱ استان بالگرد مستقر کردیم که در چند مورد با تماس خود من به سرعت به منطقه رسیدند و امسال علیرغم پوشش گیاهی بسیار زیاد تنها دو هزار و ۱۲۰ هکتار حریق داشتیم.

وی تشریح کرد: این میزان نسبت به سال ۹۴، ۳۶ درصد کاهش و نسبت به سال ۹۳، ۶۷ درصد کاهش داشت. در پارک ملی گلستان که تا سال ۹۲ کمتر از صد هکتار آتش سوزی نداشتیم سال ۹۴ تنها ۷۰ هکتار و سال ۹۵، ۹۰ هکتار حریق رخ داد در حالی که سال ۹۳ این عدد هزار و ۳۰۰، در سال ۹۲ هزار و ۱۰۰ و در سال ۸۹ هزار و ۸۰۰ هکتار بود.

وی در پایان گفت: در سال ۹۵ توانستیم در چهار استان فارس، ایلام، لرستان و کهکیلویه و بویراحمد از سنسورهای حریق استفاده کنیم و امسال امیدواریم بتوانیم در نقاط بیشتری به ویژه در مناطق حساسی مانند پارک ملی بمو و پارک ملی گلستان آنها را به کار ببریم. نتیجه در استان ایلام بسیار خوب بود و ما از ۵۰۰ هکتار آتش سوزی در سال ۹۳ به ۳۰ هکتار آتش سوزی در سال ۹۴ رسیدیم. از پهباد هم برای پایش و بررسی میزان و وسعت حریق در برخی استان ها استفاده می کنیم و در برخی استان های دیگر مثل اصفهان از پهباد حتی برای پایش مناطق از نظر حضور شکارچیان استفاده می شود.