خانه ژیمناستیک بانه دهه فجر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان کردستان، حامد جولایی در ادامه طرح های افتتاحی پروژه های ورزشی در سطح استان گفت: خانه ژیمناستیک شهرستان بانه در سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به بهره برداری خواهد رسید.

جولایی عنوان کرد: خانه ژیمناستیک شهرستان بانه در سال ۸۷ کلنگ آن بر زمین زده شد و اعتبارات این پروژه جهت احداث و اتمام آن از محل ملی و استانی تأمین شده بود.

وی اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت هزار و ۲۰۰ متر مربع در بخش های مختلف با شرایط استاندارد احداث و در اختیار ورزشکاران رشته ژیمناستیک قرار می گیرد.

وی افزود: خانه ژیمناستیک بانه در حال حاضر 100 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پروژه با یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار پایان یافته است.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: این سالن ورزشی در بخش هایی شامل سالن آموزشی و تمرینی، رختکن، مدیریت و سریس های بهداشتی احداث شده است.

جولایی افزود: در راستای واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیر دولتی با امضای قراردادی از سوی اداره کل ورزش و جوانان کردستان خانه ژیمناستیک بانه به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی گفت: با احداث و بهره برداری از این پروژه ها سرانه فضای ورزشی در سطح استان کردستان افزایش می یابد.