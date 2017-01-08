ارتش فرانسه دفاع سایبری را تقویت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، «ژان ایو لودریان» وزیر دفاع فرانسه در مصاحبه با هفته نامه «ژورنال لو دیمانش» مدعی شد که این کشور کمتر از آمریکا در معرض حملات سایبری بیگانگان نیست و ارتش فرانسه منابع دفاعی خود را در این زمینه افزایش خواهد داد.

به گفته وی، حملات سایبری بیش از همه زیرساخت های فرانسه از قبیل منابع تامین آب، برق، حمل و نقل و همچنین مخابرات را هدف قرار می دهند حال آنکه تهدید علیه دموکراسی و رسانه های فرانسه نیز به قوت خود باقی است.

گفتنی است که نهادهای اطلاعاتی آمریکا جمعه گذشته با انتشار گزارشی، مدعی شدند که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه به منظور کاستن از شانس نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، دستور تشکیل یک «کمپین نفوذ سایبری» را صادر کرده بود.

لودریان در پاسخ به این سوال که آیا فرانسه از حملات مشابه در امان است، مدعی شد: البته که خیر. ما نباید ساده باور باشیم.

فرانسه در ماه های آوریل و می سال میلادی جاری (۲۰۱۷) شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و «فرانسوا فیون» نامزد راست میانه که از شانس بالایی برای پیروزی برخوردار است، از تمایل خود برای بهبود رابطه پاریس- مسکو سخن گفته است حال آنکه «مارین لوپن» نامزد راست افراطی نیز نظر مشابهی در این باره دارد.

البته در سال ۲۰۱۵ نیز، شبکه تلویزیونی «تی وی ۵ موند» فرانسه هک شد که بعدها هکرهای روسی وابسته به کرملین، از مظنونین احتمالی این حمله سایبری معرفی شدند.

لودریان در ادامه مدعی شد که حملات سایبری علیه وزارت دفاع فرانسه هر سال دو برابر می شود و تنها در سال میلادی گذشته (۲۰۱۶)، تعداد ۲۴ هزار مورد حمله از جمله تهاجم به سیتم های پهپادی فرانسه، دفع شده است.

وزیر دفاع فرانسه در عین حال گفت: ما نه تنها باید قادر به دفع حملات سایبری باشیم بلکه باید در صورت لزوم از توانایی حمله نیز برخوردار شویم.

وی در نهایت گفت: شمار نیروهای دفاع دیجیتال فرانسه تا سال ۲۰۱۹ میلادی با دو برابر افزایش به رقم ۲۶۰۰ نفر می رسد حال آنکه تعداد کارشناسان سایبری نیز ۶۰۰ نفر خواهد بود.