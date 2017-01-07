حمله لفظی «ترامپ» به مخالفان بهبود رابطه با مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اِن اِن،‌ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا ضمن مخالفت با گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در خصوص مداخله روسیه در روند انتخابات ۲۰۱۶، از باور دیرینه خود مبنی بر سودمند بودن برقراری روابط نزدیک و دوجانبه با روسیه دفاع کرد.

ترامپ این اظهارات را یک روز پس از دیدار با مقامات اطلاعاتی آمریکا ادا کرد؛‌ دیداری که طی آن، گزارشی در خصوص عملیات هک سرور «کمیته ملی دموکرات» توسط دولت روسیه به وی ارائه شد. این گزارش مدعی شد که مسکو به نفع پیروزی ترامپ و در جهت ضربه زدن به وجهه هیلاری کلینتون عمل کرده است.

ترامپ روز شنبه در یک پیام توئیتری نوشت: «برخورداری از روابطی خوب و حسنه با روسیه امری سودمند است. تنها آدمهای نادان یا ابله این رابطه را بد و نامطلوب می دانند... هنگامی که رئیس جمهور آمریکا شوم، روسیه بیش از پیش به ما احترام خواهد گذاشت و دو کشور احتمالاً برای حل و فصل برخی از مشکلات و موضوعات بزرگ و عاجل جهان با یکدیگر همکاری خواهند کرد».

گفتنی است که جامعه اطلاعاتی آمریکا در گزارشی که روز جمعه به طور عمومی انتشار یافت، مدعی شد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به منظور کاستن از شانس هیلاری کلینتون برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دستور تشکیل یک «کمپین نفوذ» را صادر کرده است.

این گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا همچنین مدعی «رشد چشمگیر» تلاشهای دیرینه روسیه برای تضعیف روند دموکراتیک در آمریکا شد.

با این حال، ترامپ همچنان بر این نکته پافشاری می کند که روسیه در نتایج انتخابات آمریکا هیچگونه مداخله و تأثیری نداشته است.