راهب بودایی در اعتراض به ریاست جمهوری «پارک» خودسوزی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، یک راهب بودایی در اعتراض به تداوم ریاست جمهوری «پارک گئون های» در سئول –پایتخت کره جنوبی- اقدام به خودسوزی کرد و حال عمومی وی وخیم گزارش می شود.

گفتنی است که رسانه ها نامی از این راهب که در دهه ۶۰ عمر خود به سر می برد و خواهان مجازات پارک به اتهام خیانت به ملت است، فاش نکرده اند.

پارک ماه میلادی گذشته (دسامبر ۲۰۱۶) از سوی پارلمان کره جنوبی به دلیل باز گذاشتن دست «چوی سون سیل» یکی از دوستان صمیمی، به دخالت در امور کشور آن هم بدون داشتن هیچ گونه سمت رسمی، مورد استیضاح قرار گرفت. پارک همچنین متهم است که چشم خود را به روی فساد مالی چوی بسته است.

در این میان، خشم مردمی که با تظاهرات گسترده خود خواهان برکناری پارک بودند، در رای نهایی پارلمان بی تاثیرنبود.

در حال حاضر، وی باید منتظر تصمیم دادگاه عالی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش رای پارلمان باشد و تا مشخص شدن نتیجه از انجام وظایف خود باز می ماند.

البته، راهبی که اقدام به خودسوزی کرد، پارک را از بابت مصالحه با دولت توکیو در حل و فصل پرونده بردگی جنسی زنان کُره ای از سوی ارتش امپراتوری ژاپن نیز به خیانت متهم کرد.