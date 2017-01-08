جزئیاتی از روند رسیدگی به پرونده سارقان نقابدار

محمدحسین صادقی در گفتگو با خبرنگارمهر، در خصوص روند اجرای پرونده سرقت مسلحانه طلافروشی سرپل ذهاب موسوم به «سارقان نقابدار» گفت: این سرقت در ۲۱ مرداد ماه امسال رخ داد و طی آن یک شهروند سرپل‌ذهابی شهید و شهروند دیگری نیز زخمی شد.

وی افزود: در پی این اتفاق، سربازارن گمنام امام زمان(عج) موفق شدند در کمترین زمان ممکن مجرمین را شناسایی و به چنگال قانون بسپارند.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: پس از دستگیری عاملان این سرقت مسلحانه، پرونده با سرعت در دادسرای سرپل ذهاب، دادگاه انقلاب کرمانشاه و دیوان عالی کشور مورد رسیدگی و تعقیب قرار گرفت.

وی ادامه داد: در طی مراحل رسیدگی متهمان و محکومان از تمام ظرفیت های قانونی برای حفظ حقوق خودشان بهره مند شدند و نهایتا در یک دادرسی دقیق، سریع و عادلانه حکم به محارب بودن آنها صادر و دستور اجرای آن(اعدام) در ملا عام داده شد.

صادقی بر برخورد جدی و بدون اغماض قانون با مجرمین از این دست تاکید کرد و گفت: افرادی که ظرفیت رفتارهای مجرمانه از این سنخ را دارند -با اطلاع کافی نسبت به پیامدهای قطعی آن و هم چنین اطمینان از اینکه امکان رهایی از قانون را ندارند- از رفتار خود مراقبت کنند.

وی خاطرنشان کرد: این افراد آگاه باشند که دست اندازی به حریم امنیت عمومی هزینه‌ای کمتر از جان معترض و مجرم در پی نخواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه تاکید کرد: تلاش ما ایجاد امنیت پایدار با اجرای حدود الهی است تا در نتیجه آن شاهد آرامش مطلوب و بیمه شدن منطقه نسبت به چنین رخدادهایی باشیم و امیدواریم که چنین اتفاقاتی در کشور ما تکرار نشود.