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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۱۶

در گفتگوی مهر با دادستان کرمانشاه مطرح شد:

جزئیاتی از روند رسیدگی به پرونده سارقان نقابدار

جزئیاتی از روند رسیدگی به پرونده سارقان نقابدار

کرمانشاه- دادستان استان کرمانشاه روند اجرای پرونده سرقت مسلحانه طلافروشی سرپل‌ذهاب را تشریح کرد.

محمدحسین صادقی در گفتگو با خبرنگارمهر، در خصوص روند اجرای پرونده سرقت مسلحانه طلافروشی سرپل ذهاب موسوم به «سارقان نقابدار» گفت: این سرقت در ۲۱ مرداد ماه امسال رخ داد و طی آن یک شهروند سرپل‌ذهابی شهید و شهروند دیگری نیز زخمی شد.

وی افزود: در پی این اتفاق، سربازارن گمنام امام زمان(عج) موفق شدند در کمترین زمان ممکن مجرمین را شناسایی و به چنگال قانون بسپارند.

دادستان کرمانشاه  تصریح کرد: پس از دستگیری عاملان این سرقت مسلحانه، پرونده با سرعت در دادسرای سرپل ذهاب، دادگاه انقلاب کرمانشاه و دیوان عالی کشور مورد رسیدگی و تعقیب قرار گرفت.

وی ادامه داد: در طی مراحل رسیدگی متهمان و محکومان از تمام ظرفیت های قانونی برای حفظ حقوق خودشان بهره مند شدند و نهایتا در یک دادرسی دقیق، سریع و عادلانه حکم  به محارب بودن آنها صادر و دستور اجرای آن(اعدام) در ملا عام داده شد.

صادقی بر برخورد جدی و بدون اغماض قانون با مجرمین از این دست تاکید کرد و گفت: افرادی که ظرفیت رفتارهای مجرمانه از این سنخ را دارند -با اطلاع کافی نسبت به پیامدهای قطعی آن و هم چنین اطمینان از اینکه امکان رهایی از قانون را ندارند- از رفتار خود مراقبت کنند.

وی خاطرنشان کرد: این افراد آگاه باشند که دست اندازی به حریم امنیت عمومی هزینه‌ای کمتر از جان معترض و مجرم در پی نخواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه تاکید کرد: تلاش ما ایجاد امنیت پایدار با اجرای حدود الهی است تا در نتیجه آن شاهد آرامش مطلوب و بیمه شدن منطقه نسبت به چنین رخدادهایی باشیم و امیدواریم که چنین اتفاقاتی در کشور ما تکرار نشود.

کد مطلب 3871673

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