۵۴ درصد تماس مازنی ها با سامانه ۱۱۰ منجر به عملیات شده است

سرهنگ ناصرعلی صفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروزه امنیت یک نیاز اولیه برای زندگی اجتماعی و جزء مهمی از حقوق شهروندی و از مهمترین وظایف و تکالیف حکومتها و دولتها محسوب می شود که برای ایجاد آن باید برنامه پیشگیری از جرم را نیزمدنظر قرار داد .

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مازندران، افزود: امنیت پدیده ای است که بر همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تأثیر می گذارد و از طریق آن انجام هرگونه کنش و واکنش در عرصهٔ حیات فردی و اجتماعی امکان پذیر خواهد بود.

سرهنگ صفر پور، خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین اهداف نیروی انتظامی ایجاد امنیتی پایدار با استفاده از مشارکت های مردم و سایر سازمان ها ونهادهای اجتماعی است که برای دستیابی به این امر مهم و تحقق شعار پلیس پاسخگو مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در ناجا تشکیل شد.

وی دریافت و تجزیه و تحلیل درخواست های انتظامی ،اطلاعاتی و امنیتی شهروندان در بازه زمانی کوتاه به منظور اتخاذ تاکتیک های مناسب برای پیشگیری از جرم و کاهش آن را از دیگر اهداف نیروی انتظامی در راه اندازی مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در ناجا عنوان کرد و افزود : بیش از ۴۴۴ هزار و ۴۴۱ تماس به دو صورت حضوری و تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در سطح استان طی سال جاری انجام شد

سرهنگ صفرپور از رضایمندی ۹۶درصدی مردم از خدمات فوریت های پلیسی۱۱۰در استان خبر داد و خاطر نشان کرد:مشارکت مردم با نیروی انتظامی منجر به افزایش احساس امنیت ، توسعه امنیت پایدار و پیشرفت جامعه در تمامی زمینه های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... خواهد شد.

سرهنگ صفرپور با اشاره به راه اندازی مجدد سامانه پیام کوتاه ۱۱۰ فوریت های پلیسی در معاونت عملیات، با هدف تحقق شعار پلیس پاسخگو بوده است، گفت:این سامانه برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان در جهت تامین امنیت اجتماعی و به منظور سهولت در برقراری ارتباط شهروندان با این سامانه پیامکی، راه اندازی شد و شهروندان می توانند، با ارسال پیامک درخواست خود از پلیس را اعلام کنند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مازندران، گفت: سامانه پیامک ۱۱۰ بصورت ۲۴ساعته آماده دریافت درخواست های انتظامی ،اطلاعاتی و امنیتی شما عزیزان است.