انجمن غیردولتی حمایت از دانش آموزان استثنایی فارس راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، حمیدرضا آذری، افزود: فارس ۸۰۰ هزار دانشآموز دارد که حدود ۱۲ هزار نفر از آنان در مدارس استثنائی تحصیل میکنند.
وی با اشاره به اینکه بیشتر خانوادههای دانشآموزان استثنائی به لحاظ درآمد جزء خانوادههای کمدرآمد و دهکهای پائین جامعه تقسیمبندی میشوند، گفت: این در حالی است که هزینههای آموزش این دانشآموزان بسیار بالاتر ودر مواردی بیش از ۴ برابر یک دانش آموزمدارس عادی است.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: دانشآموزان استثنائی برای آموزش، نیازمند وسائل کمک آموزشی خاص، تجهیزات توانبخشی، معلمان و کادرآموزشی متخصص و فضای آموزشی متناسب هستند.
آذری با اشاره به اینکه هزینه جابهجایی دانشآموزان استثنائی در مقایسه با دانشآموزان عادی بیش از ۳ برابر است، گفت: یک دانشآموز اوتیسمی در یک مدرسه غیردولتی باید سالانه حدود ۶ میلیون تومان شهریه بپردازد حال آنکه این هزینه تکافوی تمام هزینههای آموزش، تربیت و توانبخشی او را نمیکند.
وی یادآور شد: در استان فارس ۱۴۹ مدرسه غیردولتی و ۱۰ مدرسه دولتی ویژه دانشآموزان استثنائی وجود دارد و به واسطه هزینههای سرانه بالا، دسترسی محدود و مشکلات مختلف، تمام دانشآموزان استثنائی امکان تحصیل را پیدا نمیکنند.
آذری گفت: با توجه به تمام مشکلات موجود، تعدادی از مسوولان آموزش و پرورش فارس و جمعی از خیران و اولیاء دانشآموزان استثنائی، تصمیم به راهاندازی یک تشکل غیردولتی تحت عنوان انجمن حمایت از دانشآموزان استثنائی گرفتند و بعد از یکسال تلاش مداوم، این انجمن به ثبت رسیده و کار خود را آغاز کرده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس، گفت: این انجمن زمینه حمایت از دانش آموزان استثنایی و استفاده از ظرفیت های مردمی برای حل مشکلات این عزیزان و خانواده های آنها را فراهم می کند.
وی با بیان اینکه انجمن یاد شده، کاملا غیردولتی است، گفت: با هدف کمک به تامین هزینههای تحصیل دانشآموزان استثنائی، ۱۳ بهمن ماه و مراسمی نظیر جشن عاطفهها، تنها در استان فارس و ویژه کمک به دانشآموزان استثنائی برگزار خواهیم کرد.
