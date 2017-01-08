ترامپ:منتظر دیدار با نخست وزیر انگلیس در واشنگتن هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا امروز اعلام کرد که منتظر سفر آتی «ترزا می» نخست وزیر انگلیس به این کشور است.

رئیس جمهور منتخب آمریکا با انتشار یک پیام توئیتری در این باره اعلام کرد: به شدت چشم انتظار دیدار با «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در بهار سال جاری میلادی در واشنگتن هستم.

وی در ادامه این پیام تصریح کرد: انگلیس به عنوان متحد دیرینه آمریکا از جایگاه ویژه ای برای ما برخوردار است.

لازم به ذکر است دفتر نخست وزیر انگلیس ۲ روز پیش اخبار منتشره پیرامون دیدار «ترزا می» با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا در بهار سال جاری میلادی را تأئید کرده بود.