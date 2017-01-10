نشست کتابخوان ویژه مطالعات دینی در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، نشست کتاب خوان تخصصی ویژه مطالعات دینی با حضور اساتید دانشگاه و حوزه، معصومه حسنی خونسار مدیرکل کتابخانه های عمومی، پژوهشگران، دانشجویان اصحاب رسانه و کتاب دوستان درسالن اجتماعات موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه برگزار شد.

رضا کریمی سرپرست معاونت کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه گفت: این نشست به منظوراشتراک‌گذاری کتاب‌های خوانده شده و با هدف ترویج و تبلیغ مطالعه در جامعه برگزار می‌شود و طی آن علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی به معرفی کتاب‌های مورد نظر خود می‌پردازند.

وی در ادامه به معرفی کتاب "تسنیم" تالیف آیت‌الله عبدالله جوادی آملی که در این نشست معرفی شد، پرداخت و اضافه کرد: این کتاب در ۴۰ جلد منتشر شده و نویسنده تلاش کرده تا با استفاده از شیرینی‌ زبان فارسی اصطلاح سازی کند.

از کتابهای دیگری که در این نشست معرفی و ارائه شد، می توان به «داستان راستان» نوشته دکتر مرتضی مطهری از نشر صدرا، اشاره کرد که توسط دکتر عباس حاج زین العابدینی ارائه شد.

«تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهداء» نوشته جمعی از نویسندگان، نشر مؤسسه امام خمینی -که توسط دکتر محمد قاسم احمدی ارائه شد- دیگر کتاب مطرح در این نشست بود.

هم چنین در این نشست «تحکیم خانواده از نظر قرآن و روایات» نوشته محمدی ری شهری از نشر دارالحدیث توسط جواد افشار و «کلام جدید» نوشته عبدالحسین خسروپناه ازنشر معارف توسط محمد خیاط زنجانی ارائه شد.

در ادامه این نشست، طی مراسمی با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی از ارائه دهندگان با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

سرپرست معاونت کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه برگزاری نشست‌های کتابخوان را تلاشی در راستای نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در جامعه عنوان و ابراز امیدواری کرد: این نشست‌ها بتواند در کتابخوان کردن افراد تاثیرگذار باشد.