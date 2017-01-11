لزوم گفتگو با روسیه/ احیای نقش رهبری آمریکا در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، «رکس تیلرسون» نامزد دونالد ترامپ برای تصدی پست وزارت خارجه آمریکا در جلسه استماع سنا امروز وعده داد تا نقش رهبری آمریکا در جهان را احیا کند و داعش را در خاورمیانه شکست دهد.

وی در کمیته روابط خارجی سنا گفت: رهبری آمریکا بر جهان نه تنها باید احیا شود بلکه باید تصریح شود.

تیلرسون در عین حال گفت که اولین اولویتش شکست گروه تروریستی داعش خواهد بود.

وی درباره روسیه گفت: آمریکا در رابطه با روسیه چشمانش را باید کاملا باز کند. روسیه امروز تهدیداتی را متوجه ما می کند. روسیه به اوکراین و کریمه تجاوز کرد و مقررات را زیر پای گذاشت. اما این بخاطر نبود رهبری آمریکا بود که در را برای روسیه باز گذاشت.

تیلرسون درباره روابط با روسیه افزود: ما دوست نیستیم و ارزش های مشترک نداریم اما می توانیم میزان تنش ها را کاهش دهیم. برای خارج نشدن اوضاع از کنترل نیازمند به مذاکره با روسیه هستیم.

وی به اینکه آیا روسیه در حلب مرتکب جنایت شده است و پوتین رئیس جمهور روسیه یک جنایتکار جنگی است، جواب منفی داده و گفت برای قضاوت در این خصوص نیاز به اطلاعات بیشتری دارد.

تیلرسون در پاسخ به این سوال که چرا موقعی که در اکسون موبیل بوده علیه تحریم‌های ایران، سوریه و سودان لابی کرده هم گفت که وی هیچ وقت شخصا علیه تحریم‌ها لابی نکرده‌است. تا جایی هم که خبر دارد، اکسون هرگز علیه تحریم‌ها لابی نکرده است.

وی افزود: تحریم ابزاری قدرتمند است و تحریم‌های ایران به شدت موثر بود به این دلیل بود که دیگران هم به آن پیوستند.

نامزد پست وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: تهدید ایران فقط محدود به مسئله هسته‌ای نیست و باید برای مختل کردن حمایت این کشور از تروریسم هم تلاش کرد و برای مهار ایران و جلوگیری از گسترش آن از تمامی ابزارها استفاده کرد.

تیلرسون با اشاره به اوضاع سوریه نیز مدعی شد که در حال حاضر این روسیه، ترکیه و ایران هستند که تحولات سوریه را دیکته می کنند.

وی همچنین گفت که نمی‌توان هم داعش را شکست داد و هم اسد را کنار زد. این کار سختی است.

تیلرسون در بخش هایی دیگر از سخنانش ترکیه را متحد قدیمی آمریکا و ناتو خوانده و خواستار تعامل با اردوغان رئیس جمهور ترکیه شد.

نامزد پُست وزارت امور خارجه آمریکا در عین حال بر اهمیت بکارگیری رسانه های جمعی جهت انتقال دیدگاه واشنگتن به شهروندان روسیه تأکید کرد.

تیلرسون گفت: «بهره گیری از فرصت برقراری ارتباط با مردم روسیه از طریق مکانیسم هایی که در گذشته موفقیت آمیز بوده اند همچون رادیو اروپای آزاد و همچنین ارائه اطلاعات بر روی اینترنت، شهروندان روسیه را از زاویه ای متفاوت در جریان روند رویدادها قرار می دهد؛ و این روشی مهم برای اطلاع رسانی به مردم روسیه در مورد واقعیات است».

وی با انتقاد از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل علیه شهرک سازی های اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین، گفت که این قطعنامه به مذاکرات صلح «کمکی نخواهد کرد».

این نامزد پست وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت که تصویب این قطعنامه امکان تنظیم مجموعه ای خوب از شروط لازم برای تداوم گفتگوها را کاهش داد.

تیلرسون در ادامه به آنچه که ترامپ در خصوص رابطه با اسرائیل گفته بود، اشاره نموده و گفت: «ما به تعهداتمان در قبال اسرائیل به عنوان مهمترین متحد استراتژیک خود عمل خواهیم کرد».

وی خطاب به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنا در خصوص روابط با چین گفت که آمریکا باید برای پکن روشن سازد که ساخت و سازها باید در جزایر مورد مناقشه دریای چین جنوبی متوقف شود.

تیلرسون در این باره گفت: «ما باید به چین یک پیام روشن بفرستیم مبنی بر اینکه در وهله اول، ساخت و ساز در جزایر [مورد مناقشه] باید متوقف شود و دوم آنکه به پکن اجازه دسترسی به این جزایر داده نخواهد شد».