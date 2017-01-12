به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پرورش در مراسم ورود اولین فروند از هواپیماهای خریداری‌شده ایرباس ای۳۲۱ به فرودگاه مهرآباد تهران گفت: ۲۳ سال پیش ۲ فروند هواپیمای نو ایرباس خریداری شد و خبرهای منتشرشده درباره آخرین خرید ایران از ایرباس در ۳۷ سال پیش، نادرست است.

وی ادامه داد: خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای ایرباس نتیجه مذاکرات و دیپلماسی هسته‌ای است و همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک اقتصاد نوین و بانک صنعت و معدن است.

پرورش اضافه کرد: امضای قرارداد با ایرباس و ورود نخستین فروند از این هواپیماها به ناوگان هوایی، تجلی نرمش قهرمانانه مورد تاکید مقام معظم رهبری است؛ ضمن اینکه همکاری هما با ایرباس همگرایی ایران با اروپا را در بعد تکنولوژی و صنعت نشان می دهد که گسستن این حلقه وصل، به سادگی امکان‌پذیر نیست.

مدیرعامل ایران‌ایر بیان کرد: با اجرای قرارداد ایران‌ایر با ایرباس، بخش حقوقی حوزه هواپیمایی جان تازه‌ای گرفت.

به گفته پرورش، قراردادهای پیچیده فاینانس را پیش رو داریم؛ ضمن اینکه امضای این قرارداد نیازمند بازنگری در صنعت هوایی است.

مدیرعامل ایران‌ایر با اشاره به اینکه هواپیمای ایرباس ۳۲۱ خریداری‌شده، ده ماه پیش انتخاب شده بود گفت: خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه این هواپیما از سوی کشور دیگری خریداری شده و پس از عدم تحویل از سوی آن، به ایران فروخته شده صحیح نیست و این هواپیما اولین انتخاب ایران‌ایر بوده است

پرورش ادامه داد: ایرباس حدود شش تا هفت فروند هواپیما را در فهرست فروش گذاشته بود که ایران‌ایر، این هواپیما را انتخاب کرد؛ این در حالی است که بر اساس برنامه، پیش از نوروز سال ۹۶ نیز، ۲ فروند هواپیمای دیگر در اختیار ایران‌ایر قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: بر اساس قرارداد امضاشده میان ایران‌ایر با ایرباس، در صورت خرابی قطعات، قطعه‌ها باید یک به یک جابه‌جا شوند و قطعه‌های هر هواپیما مربوط به همان هواپیما است و نباید در هواپیمایی دیگر مورد استفاده قرارگیرد.

پرورش ادامه داد: هواپیمایی که بر اساس برنامه هشت سال بعد در لیست تحویل قرار می‌گیرند، از هم اکنون تامین مالی نمی‌شوند؛ پس نگرانی درباره بازگشت تحریم‌ها و عدم بازگشت منابع مالی هزینه‌شده، چندان منطقی نیست.

همچنین اصغر فخریه کاشان، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی درباره پرداخت اقساط ایران‌ایر به ایرباس گفت: دوره بازپرداخت اقساط هواپیماهایی که از سوی ایرباس تامین مالی شده‌اند، ۱۰ساله و بازپرداخت سایر موسسات مالی ۱۸ساله است.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی افزود: قیمت هواپیماهای خریداری‌شده پنجاه درصد قیمت ذکرشده در کاتالوگ است و ایران‌ایر، توانست تخفیف مناسبی از ایرباس دریافت کند.

فخریه کاشان ادامه داد: احتمال بازگشت تحریم‌ها کم است؛ ضمن اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا راهنمای جدیدی را درباره لغو تحریم‌های هسته‌ای منتشر کرده است که این موضوع احتمال بازگشت تحریم‌ها رابه شدت کاهش می‌دهد.