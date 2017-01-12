پیشرفت کشور در گرو روحیه جهادی و تبعیت از ولایت است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار حسین اشتری در یادواره سردار شهید محمد شاه مرادی قائم مقام تیپ بنی هاشم و شهدای عملیات کربلای ۴ و ۵ شهرستان لنجان، اظهارداشت: مردم منطقه لنجان و شهر ورنامخواست همیشه در دوران دفاع مقدس پیشگام بودند و در تیپ های امام حسین (ع)، ۴۴ قمر بنی هاشم و ۹۱ بقیة الله حضور داشتند و تیپ قمر بنی هاشم همیشه از یگان های خط شکن سپاه پاسداران بود.

وی یکی از دلایل حضور سرداران در تیپ قمر بنی هاشم را فرماندهی شهید شاه مرادی در این تیپ عنوان کرد و افزود: این شهید والامقام فردی مومن، شجاع و مهربان بود و هر موقع در عملیات ها شرکت می کرد همه معتقد بودند که پیروزی به دست می آید.

فرمانده ناجا به ویژگی های شهید شاه مرادی پرداخت و گفت: این شهید بزرگوار، فرمانده ای مخلص بود که همه جذب او می شدند؛ رشادت هایش در کردستان تا پاکسازی سنندج، فاو ، عملیات فتح المبین و کربلای ۵ که در این عملیات به شهادت رسید را هرگز نمی توان فراموش کرد.

وی با بیان اینکه امروز امنیت ما در دنیا مثال زدنی است، گفت: یکی از دلایل این امنیت، جانفشانی و رشادت های شهیدانی مانند شهید شاه مرادی در دوران هشت ساله دفاع مقدس و نیز حماسه شهدای مدافع حرم است که دشمنان را هزاران کیلومتر به عقب راندند و ما باید این امنیت را پاسداری و از آن صیانت کنیم.

سردار اشتری تصریح کرد: امنیت امروز کشور را مدیون خون شهدا و دعای خیر خانواده های آنها، هدایت های مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، همت رزمندگان اسلام و وحدتی که بین مردم است، هستیم.

فرمانده نیروی انتظامی، وحدت را تنها راه حفظ کشور عنوان کرد و گفت: باید همه تلاش کنند این وحدتی که بین مردم وجود دارد، حفظ شود و تمام سعی ما برای پیشرفت کشور باشد، این همان خواسته شهیدانی مانند شهید شاه مرادی است که جان خود را برای آن در طبق اخلاص نهادند.

وی، تبعیت از مقام معظم رهبری و حرکت در مسیر ولایت را توصیه همه شهدا در وصیت نامه های خود عنوان کرد و گفت: باید کاری کنیم که در این زمینه شرمنده شهدا نباشیم.

سردار اشتری به فرمایشات امام (ره) که فرمودندجنگ برای ما نعمت بود، اشاره کرد و گفت: رزمندگان ما در سال های اولیه پیروزی انقلاب با دستان خالی و با اخلاص تمام توانستند در مقابل دشمن بایستند؛ امروز هم از نظر دفاعی،بنیه علمی و توانمندی ها در وضعیت خوبی قرار داریم و تمام این ها به برکت خون شهدا و همت نیروهای نظامی و انتظامی و داشتن تفکر و روحیه جهادی به دست آمده است.

وی با بیان اینکه پیشرفت کشور در گرو تفکر و روحیه جهادی و تبعیت از ولایت است، گفت: امروز جوان های نسل سوم انقلاب با همین روحیه آماده هرگونه مبارزه با دشمن هستند و هرکجا هم پیشرفتی حاصل شده به واسطه روحیه جهادی و عشق به رهبری بوده است؛ باید این روحیه در کشور حفظ و ارتقاء یابد و مدیران و مسئولان از این روحیه بیشترین استفاده را داشته باشند.

این مقام عالی انتظامی کشور بیان داشت: امروز نیروی انتظامی به حول و قوه الهی و تحت رهبری فرمانده معظم کل قوا بر خود واجب می داند که در خدمت مردم شریف ایران باشد و در کنار حفظ اقتدار که لازمه پلیس است، رافت و مهربانی با مردم نیز در دستور کار این نیرو قرار دارد.

سردار اشتری، بزرگترین سرمایه نیروی انتظامی را مردم عنوان کرد و ادامه داد: امروز نیروی انتظامی در کنار مردم است و در راستای اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی خدمت گزاری می کند و بیش از ۱۲ هزار شهید را برای امنیت این کشور تقدیم کرده است.

فرمانده نیروی انتظامی، حفظ امنیت جمهوری اسلامی را وظیفه اصلی این نیرو برشمرد و افزود: امروز ناجا در بیش از ۸ هزار کیلومتر مرز کشور و در تمام روستا ها، راه ها و شهرها امنیت را به خوبی تامین می کند و این خدمت گزاری را افتخاری بزرگ برای خود می داند.