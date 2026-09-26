معصومه صفری اوریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند فعالیت واحدهای مرغداری این شهرستان اظهار کرد: در شهریورماه امسال یک میلیون و ۸۶۹ هزار و ۳۰۹ قطعه جوجه در واحدهای پرورش مرغ گوشتی قائم‌شهر جوجه‌ریزی شده است.

وی افزود: این میزان جوجه‌ریزی در قالب ۶۱ مجوز و پس از ثبت اطلاعات در سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور (سماسط) انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با بیان اینکه صنعت مرغداری از بخش‌های مهم تولیدات دامی این شهرستان محسوب می‌شود، گفت: فعالیت واحدهای پرورش مرغ گوشتی علاوه بر نقش‌آفرینی در تأمین گوشت مرغ مورد نیاز بازار، سهم قابل توجهی در اشتغال و رونق بخش کشاورزی دارد.

صفری اوریمی، ثبت و پایش اطلاعات مربوط به جوجه‌ریزی را یکی از ابزارهای مهم مدیریت تولید دانست و تصریح کرد: اطلاعات مربوط به واحدهای مرغداری، میزان جوجه‌ریزی و مجوزهای صادرشده در سامانه سماسط ثبت می‌شود و این داده‌ها در برنامه‌ریزی و رصد وضعیت تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: نظارت بر روند فعالیت واحدهای مرغداری، مدیریت فرآیند جوجه‌ریزی و توجه به الزامات فنی و بهداشتی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید و تداوم فعالیت واحدهای پرورش مرغ گوشتی کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر همچنین تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌ها را از عوامل مؤثر بر استمرار تولید عنوان کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای تأمین نهاده‌های دامی، رعایت ضوابط بهداشتی و فنی و پایش مستمر واحدهای تولیدی، از الزامات مهم برای افزایش بهره‌وری و پایداری تولید در این بخش است.

صفری اوریمی خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر با استفاده از ظرفیت کارشناسان و سامانه‌های اطلاعاتی، وضعیت فعالیت واحدهای مرغداری و میزان جوجه‌ریزی را به صورت مستمر رصد می‌کند.

وی افزود: هدف از این اقدامات، حمایت از تولیدکنندگان، حفظ ظرفیت واحدهای مرغداری و فراهم کردن زمینه استمرار تولید محصولات پروتئینی مورد نیاز بازار است.