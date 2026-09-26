به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو اظهار کرد: توسعه فرآیندهای الکترونیکی و کاهش وابستگی به اسناد و پروندههای فیزیکی، از مهمترین محورهای سند تحول و تعالی قوه قضاییه است که در همین راستا، اجرای طرح آرشیو الکترونیکی پروندهها در حوزههای قضایی گلستان با سرعت بیشتری دنبال میشود.
وی افزود: در همین چارچوب، فرآیند آرشیو الکترونیکی تمامی پروندههای قدیمی حوزه قضایی بندرترکمن به پایان رسیده و سوابق این پروندهها در سامانه مربوط ثبت و به صورت الکترونیکی نگهداری میشود.
رئیس کل دادگستری گلستان، افزایش امنیت اسناد و مستندات، تسهیل دسترسی به سوابق پروندهها، تسریع در فرآیند رسیدگی و کاهش هزینههای نگهداری پروندههای کاغذی را از مهمترین اهداف اجرای این طرح برشمرد.
اسپانلو ادامه داد: در برخی پروندههای قضایی، دسترسی به سوابق و مستندات گذشته نقش مهمی در بررسی دقیق موضوع و ادامه روند رسیدگی دارد و ایجاد آرشیو الکترونیکی این امکان را فراهم میکند که سوابق مورد نیاز در زمان کوتاهتر و با سهولت بیشتری در دسترس قرار گیرد.
وی گفت: با الکترونیکی شدن آرشیو پروندهها، علاوه بر نگهداری مطمئنتر اسناد، بخشی از فرآیندهای اداری مربوط به جستوجو، بازیابی و انتقال پروندههای فیزیکی نیز کاهش مییابد و این موضوع میتواند به کوتاهتر شدن زمان بررسی و رسیدگی به پروندهها کمک کند.
رئیس کل دادگستری گلستان، کاهش نیاز به فضای فیزیکی برای نگهداری پروندههای قدیمی را از دیگر نتایج این طرح دانست و افزود: نگهداری حجم زیادی از پروندههای کاغذی نیازمند فضای مناسب و صرف هزینههای مستمر برای ساماندهی، حفاظت و بایگانی است که توسعه آرشیو الکترونیکی میتواند این هزینهها را کاهش دهد.
اسپانلو با تأکید بر اینکه هدف اصلی از توسعه این فرآیند، ارائه خدمات سریعتر و مطلوبتر به مردم است، خاطرنشان کرد: آرشیو الکترونیکی پروندهها در دیگر حوزههای قضایی استان گلستان نیز در حال انجام است و این فرآیند با هدف تکمیل بایگانی الکترونیکی سوابق قضایی ادامه خواهد داشت.
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