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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

املاک غیرفعال شهرداری یزد فعال می‌شوند

املاک غیرفعال شهرداری یزد فعال می‌شوند

یزد- رئیس کمیسیون بودجه و درآمدهای پایدار شورای اسلامی شهر یزد گفت: با شناسایی و فعال‌سازی املاک غیرفعال شهرداری می‌توان این دارایی‌ها را به ظرفیت‌های درآمدی و توسعه‌ای شهر تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، محمدمهدی نیکونژاد با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری اقتصادی از ظرفیت املاک شهرداری اظهار کرد: پس از راه‌اندازی سامانه بانک جامع اطلاعات املاک شهرداری، باید زمینه شناسایی و فعال‌سازی دارایی‌های غیرفعال فراهم شود.

وی افزود: هر پلاک یا بنای متعلق به شهرداری که بدون استفاده و کاربری باقی بماند، علاوه بر از دست رفتن فرصت درآمدزایی، هزینه‌های نگهداری و استهلاک را نیز به مجموعه تحمیل می‌کند؛ بنابراین باید برای خروج این دارایی‌ها از وضعیت غیرفعال، برنامه مشخصی تدوین شود.

رئیس کمیسیون بودجه و درآمدهای پایدار شورای اسلامی شهر یزد تأکید کرد: رویکرد شورای اسلامی شهر، فروش دارایی‌های شهر نیست، بلکه هدف، فعال‌سازی و استفاده بهینه از ظرفیت این املاک است تا ضمن حفظ دارایی‌های متعلق به شهر، از حالت غیرفعال و هزینه‌زا خارج شوند.

نیکونژاد ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت املاک غیرفعال می‌تواند بر کیفیت زندگی شهروندان نیز اثرگذار باشد؛ برای نمونه، تبدیل زمین‌های بلااستفاده و مستعد آسیب‌های اجتماعی به فضاهای تجاری، ورزشی، سبز یا مجموعه‌هایی با کاربری اقتصادی می‌تواند به ارتقای امنیت، نشاط اجتماعی، ایجاد اشتغال و افزایش سرزندگی محلات کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از فعال‌سازی این دارایی‌ها می‌تواند برای اجرای پروژه‌های خدماتی و عمرانی شهر از جمله نوسازی معابر، بهسازی میادین و توسعه زیرساخت‌های شهری هزینه شود.

رئیس کمیسیون بودجه و درآمدهای پایدار شورای اسلامی شهر یزد همچنین مدل‌های مشارکتی را یکی از ابزارهای تحقق این هدف دانست و گفت: تلاش شورای اسلامی شهر یزد این است که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مدل‌های مشارکتی، املاک غیرفعال شهرداری به منابع درآمدی پایدار تبدیل شوند تا امکان ارائه خدمات باکیفیت‌تر به شهروندان، بدون افزایش عوارض و بهای خدمات، فراهم شود.

کد مطلب 6958747

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