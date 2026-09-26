به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، محمدمهدی نیکونژاد با تأکید بر ضرورت بهرهگیری اقتصادی از ظرفیت املاک شهرداری اظهار کرد: پس از راهاندازی سامانه بانک جامع اطلاعات املاک شهرداری، باید زمینه شناسایی و فعالسازی داراییهای غیرفعال فراهم شود.
وی افزود: هر پلاک یا بنای متعلق به شهرداری که بدون استفاده و کاربری باقی بماند، علاوه بر از دست رفتن فرصت درآمدزایی، هزینههای نگهداری و استهلاک را نیز به مجموعه تحمیل میکند؛ بنابراین باید برای خروج این داراییها از وضعیت غیرفعال، برنامه مشخصی تدوین شود.
رئیس کمیسیون بودجه و درآمدهای پایدار شورای اسلامی شهر یزد تأکید کرد: رویکرد شورای اسلامی شهر، فروش داراییهای شهر نیست، بلکه هدف، فعالسازی و استفاده بهینه از ظرفیت این املاک است تا ضمن حفظ داراییهای متعلق به شهر، از حالت غیرفعال و هزینهزا خارج شوند.
نیکونژاد ادامه داد: بهرهگیری از ظرفیت املاک غیرفعال میتواند بر کیفیت زندگی شهروندان نیز اثرگذار باشد؛ برای نمونه، تبدیل زمینهای بلااستفاده و مستعد آسیبهای اجتماعی به فضاهای تجاری، ورزشی، سبز یا مجموعههایی با کاربری اقتصادی میتواند به ارتقای امنیت، نشاط اجتماعی، ایجاد اشتغال و افزایش سرزندگی محلات کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از فعالسازی این داراییها میتواند برای اجرای پروژههای خدماتی و عمرانی شهر از جمله نوسازی معابر، بهسازی میادین و توسعه زیرساختهای شهری هزینه شود.
رئیس کمیسیون بودجه و درآمدهای پایدار شورای اسلامی شهر یزد همچنین مدلهای مشارکتی را یکی از ابزارهای تحقق این هدف دانست و گفت: تلاش شورای اسلامی شهر یزد این است که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مدلهای مشارکتی، املاک غیرفعال شهرداری به منابع درآمدی پایدار تبدیل شوند تا امکان ارائه خدمات باکیفیتتر به شهروندان، بدون افزایش عوارض و بهای خدمات، فراهم شود.
نظر شما