به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از گاردين، انيميشن كلاسيك سال 1941 اين بار با جان‌بخشي استوديويي و با فيلمنامه ارهان كروگر نويسنده «ترنسفورمرز» ساخته مي‌شود.

اين انيميشن كه شخصيت اصلي آن «دامبو» يك بچه فيل سيرك است كه مي‌تواند پرواز كند، دوباره راهي پرده‌هاي سينماها مي‌شود. دامبو فيل كوچولويي با گوش‌هاي خيلي بزرگ است كه مي‌تواند به كمك همين گوشها پرواز كند.

اين فيلم اكشن با اقتباس از داستان اصلي اين انيميشن ساخته مي‌شود و يك داستان خانوادگي منحصر به فرد را هم به زندگي دامبو اضافه مي كند.

فيلمنامه اصلي اين فيلم به دليل اشاره هايي به موضوع هاي نژادپرستانه بارها مورد نقد منتقدان قرار گرفته است چون اسم كلاغي كه رهبري گروهي از كلاغ ها را برعهده دارد جيم است كه يادآور مجموعه اي از قوانين نژادپرستانه است.

«دامبو» جايزه اسكار را به عنوان بهترين فيلم موزيكال گرفت و براي بهترين ترانه نيز نامزد دريافت جايزه شد.

ديسني مدتي است كه در حال بازآفريني دوباره انيميشن‌هاي كلاسيكش است و در اين زمينه موفقيت آميز نيز عمل كرده است. «شرير» فيلم پرفروشي با بازي آنجلينا جولي نيز بازآفريني انيميشن «زيباي خفته» در سال 1959 است كه تاكنون فروشي 630 ميليون دلاري را تجربه كرده است. تيم برتون نيز «آليس در سرزمين عجايب» را با اقتباس از انيميشني به همين نام ساخته ديسني ساخت و با بازي جاني دپ فروشي بيش از يك ميليارد دلار را تجربه كرد.

گفته شده ديسني قصد دارد «سيندرلا» و چند پروژه ديگرش را نيز بازآفريني كند. «داستان جنگل» به كارگرداني جان فاورو و «ديو و دلبر» به كارگرداني «بيل كاندون» نيز از همين مجموعه دوباره ساخته خواهد شد.