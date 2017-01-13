به گزارش خبرگزاری مهر، ۳۰ نمایش در بخش مسابقه ‌بین‌الملل جشنواره تئاتر فجر اجرا می‌شوند که از این میان ۱۰ اثر خارجی، یک اثر تولید مشترک از ایران و هلند و ۱۹ اثر از ایران به رقابت می‌پردازند.

دبیرخانه این دوره از جشنواره با تشکر از تمامی گروه‌های شرکت کننده، اسامی نمایش‌های شرکت کننده در بخش مسابقه بین‌الملل را به شرح ذیل اعلام کرد:

نمایش «از زیرزمین تا پشت بام» به نویسندگی مهین صدری و کارگردانی افسانه ماهیان از تهران.

نمایش «اسب‌ها ایستاده می‌میرند» به نویسندگی و کارگردانی حسن عابدی از بجنورد.

نمایش «آنجا» به نویسندگی و کارگردانی جواستر امگرن از نروژ.

نمایش «بیستون می‌تازد» به نویسندگی و کارگردانی امین رضایی اردانی از مشهد.

نمایش «تو ماهی نیستی» به نویسندگی و کارگردانی میهران توماسیان از ترکیه.

نمایش «جاودانگی» اثری گروهی به کارگردانی نیما دهقان از تهران.

نمایش «جی» به نویسندگی کیوان میرمحمدی و کارگردانی صادق نصیری از یزد.

نمایش «خانه ابری» به نویسندگی مشترک نشیمنه نوروزی و محمدزمان وفاجویی و کارگردانی مشترک سیامک احصایی و حمید پورآذری از تهران.

نمایش «خوشبختی‌های کوچک سوسک شدن» به نویسندگی مشترک نادر برهانی مرند و فرهاد امینی و کارگردانی آزاده انصاری از تهران.

نمایش «در اعماق» به نویسندگی ماکسیم گورکی و کارگردانی دیوید دوویش ویلی از گرجستان.

نمایش «درباره تصویری که از من داری تجدید نظر کن» به نویسندگی نغمه ثمینی و کارگردانی آروند دشت آرای کار مشترک ایران – هلند.

نمایش «دستاری که بر پیکر اسب پیک در راه در عجب راهی، دی و روز مسخ پیک ماند، تا در راه دستاری خونین شود» به نویسندگی و کارگردانی جواد صداقت از بوشهر.

نمایش «دیابولیک: رومئو و ژولیت» به نویسندگی محمد چرم شیر و کارگردانیآتیلا پسیانی از تهران.

نمایش «راهبان معبد وانگ» به نویسندگی محمدرضا کوهستانی و کارگردانی احمد سلیمانی از تهران.

نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان» به نویسندگی باقر سروش(ویلیام شکسپیر) و کارگردانی مصطفی کوشکی از تهران.

نمایش «روان پریشی» به نویسندگی سارا کین و کارگردانی ماکاناتسولشویلی از گرجستان.

نمایش «سفید» به نویسندگی و کارگردانی کوکوونا از ژاپن.

نمایش «شاخص» به نویسندگی فواد کوچی و کارگردانی مایکل آدوبرتیو از فرانسه.

نمایش «صوراسرافیل» به نویسندگیسیاوش پاکراه و کارگردانی عامر مسافر آستانه از تهران.

نمایش «فرشته مرگ» به نویسندگی و کارگردانی مسعود رایگان از تهران.

نمایش «کابوس حضرت اشرف» به نویسندگی و کارگردانی حسین پاکدل از تهران.

نمایش «گروه کر یتیمان» به نویسندگی و کارگردانی جرزی زون از لهستان.

نمایش «ماتریوشکا» به نویسندگی و کارگردانی پارسا پیروزفر از تهران.

نمایش «مستاجر» به نویسندگی و کارگردانی ستاره امینیان از تهران.

نمایش «من، سیزیف» به نویسندگی و کارگردانی وسلکاکونچوآ از بلغارستان.

نمایش «نامه‌های عاشقانه از خاورمیانه» به نویسندگی مشترک کیومرث مرادی و پوریا آذربایجانی و کارگردانی کیومرث مرادی از تهران.

نمایش «نیم روز اسکاتلند» با نگاهی به مکبث به اثر شکسپیر و کارگردانی ندا هنگامی از تهران.

نمایش «وام» به نویسندگی و کارگردانی عامر ابوالهیل از عراق.

نمایش «یرما» برداشتی آزاد از لورکا و کارگردانی مشترک اشکان صادقی و الهام شکیبا از تهران.

نمایش «یک» به نویسندگی و کارگردانی لیزاوربلن از هلند.

سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سعید اسدی از اول تا دوازدهم بهمن ماه در تهران برگزار می‌شود.