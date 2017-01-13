نماینده پارلمان عراق اعلام کرد: آزاد سازی کامل شرق موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، عبدالرحیم الشمری نماینده استان نینوا از آزاد سازی کامل شرق موصل خبر داد.

وی در گفتگویی با شبکه السومریه بیان کرد: نیروهای امنیتی به طور کامل کرانه چپ موصل را از لوث داعش آزاد کرده اند.

الشمری تاکید کرد: نیروهای عراقی در حال حاضر در حال پاکسازی داعشی های باقیمانده در محله العربی هستند.

این نماینده پارلمان عراق افزود: داعشی ها دچار فروپاشی شده اند و در برابر پیشروی های نیروهای امنیتی عراق ناکام مانده اند.

شایان ذکر است که هنوز منبع رسمی نظامی عراق این موضوع را تایید نکرده است.