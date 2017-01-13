  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۹

نماینده پارلمان عراق اعلام کرد: آزاد سازی کامل شرق موصل

نماینده پارلمان عراق اعلام کرد: آزاد سازی کامل شرق موصل

یکی از نمایندگان استان نینوا در پارلمان عراق از آزاد سازی کامل شرق موصل از لوث داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، عبدالرحیم الشمری نماینده استان نینوا از آزاد سازی کامل شرق موصل خبر داد.

وی در گفتگویی با شبکه السومریه بیان کرد: نیروهای امنیتی به طور کامل کرانه چپ موصل را از لوث داعش آزاد کرده اند.

الشمری تاکید کرد: نیروهای عراقی در حال حاضر در حال پاکسازی داعشی های باقیمانده در محله العربی هستند.

این نماینده پارلمان عراق افزود: داعشی ها دچار فروپاشی شده اند و در برابر پیشروی های نیروهای امنیتی عراق ناکام مانده اند.

شایان ذکر است که هنوز منبع رسمی نظامی عراق این موضوع را تایید نکرده است.

کد مطلب 3875699

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها