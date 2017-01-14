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۲۵ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۰۸

استاندار همدان:

گزینشگران باید حق الناس را در نظر بگیرند

گزینشگران باید حق الناس را در نظر بگیرند

همدان - استاندار همدان گفت: گزینشگران باید حق الناس را در گزینش در نظر گرفته و با دقت نظر و انصاف و به دور از افراط و تفریط، گزینش نیروها را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر شنبه در دیدار با اعضای هسته گزینش و گزینشگران استانداری همدان گفت: گزینشگران باید در گزینش، حق الناس را در نظر گرفته و با دقت نظر و انصاف، به دور از افراط و تفریط، گزینش نیروها را انجام دهند.

نیکبخت از تلاش ها و زحمات اعضای هسته گزینش و گزینشگران که کار سنگینی را برعهده دارند، قدردانی کرد و گفت: دقت نظر و انصاف در گزینش، توصیه امام (ره) بوده است.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه گزینشگران باید هم از خدا بترسند و هم در انجام کارها دقت نظر داشته باشند، گفت: گزینشگران باید افراد شایسته را انتخاب کنند.

نیکبخت بابیان اینکه اعضای هسته گزینش دارای صلاحیت و مورد تایید هستند و همکاران گزینش نیز قابل اعتمادند، گفت: امیدوارم برای عاقبت بخیری خودتان تلاش کنید و به گونه ای عمل نشود که کوچکترین حقی ضایع شود زیرا به فرمایش مقام معظم رهبری، حق الناس قابل بخشش نیست و خدا هم نخواهد بخشید.

وی تاکید کرد: هسته گزینش استانداری همدان از بهترین هسته های گزینش کشور است زیرا با دقت نظر کامل این هسته انتخاب شده است.

کد مطلب 3876744

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