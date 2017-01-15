به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیمراد یوسفی‌ در آیین تودیع و معارفه مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه جوانرود که امروز یکشنبه در سپاه ناحیه این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: دشمن وحدت کلمه و انسجام میان مردم و مسئولان نظام با هر عقیده و مذهبی را سدی محکم برای تحقق خواسته‌های خود می‌داند.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) کرمانشاه با اشاره به توطئه و ترفندهای استکبار برای تفرقه آفرینی در میان امت اسلام افزود: دشمن با تمام قوا از هر بهانه‌ای برای ایجاد تفرقه و از هم گسیختگی وحدت نظام استفاده می‌کند و انسجام مردم ما را هدف حیله‌های ‌خود قرار داده است.

حجت الاسلام یوسفی تفرقه افکنی میان مذاهب، قومیت‌ها، طبقات اجتماعی و... را از حیله‌های استکبار برای نابودی وحدت و همبستگی ملت مسلمان عنوان کرد و افزود: با تحقیق و بینشی درست در می‌یابیم که امروز تفرقه و اختلاف افکنی ساخته و پرداخته دشمنان نظام است و در گذشته وجود نداشت.

وی شکل گیری جریانات تکفیری و شیعه انگلیسی و اهل سنت آمریکایی را توطئه دشمنان اسلام برای ضربه زدن به مسلمانان دانست و بیان کرد: دشمن با رواج تکفیری‌ها به دنبال نشان دادن چهره‌ای خشن و غیر واقعی از اسلام است.

حجت الاسلام یوسفی تاکید کرد: دشمن می‌خواهد با مدلی که خود از اسلام طراحی کرده افکار عمومی مردم جهان در مورد مسلمانان را به حاشیه ببرد و به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضربه بزند تا راه را برای کسب منافع خود از کشورهای اسلامی باز کند.

دشمن وحدت امت اسلام را هدف قرار داده است

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) کرمانشاه توجه به مشترکات و دشمن شناسی و بصیرت را از بسترهای بزرگ وحدت در میان امت اسلام دانست و گفت: اختلاف نظرهای اندک نباید ما از دشمنان اسلام غافل کند.

وی اظهار کرد: دشمن از طریق تریبون‌های خود با هزینه‌های فراوان با هدف بزرگن مایی اختلاف نظرهای جزئی، وحدت و انسجام مردم ما را هدف قرار داده و لذا باید هوشیار باشیم.

حجت الاسلام یوسفی در ادامه گفت: ساده اندیشان و بیماردلان بصیرت کافی در دشمن شناسی ندارند و خیلی زود فریب خورده و دل در گرو دشمنان می‌گذارند و به انقلاب و نظام ضربه می‌زنند و این همان نفوذ دشمن است.

وی بیان کرد: باید بپذیریم که وجود دشمن حقیقت دارد و باور به نبودن دشمن جهل و نادانی است و بدانیم که دشمن لحظه به لحظه در لباسی متفاوت ظاهر می‌شود و با چهره تروریست و در میان ما حضور پیدا می‌کند.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) کرمانشاه تاکید کرد: دشمن در گذشته و حال به دنبال جنایت و قتل عام مسلمانان در بلاد اسلام بوده و هرگز نباید در خباثت ذات دشمنان اسلام تردید کرد.

طی این مراسم حجت الاسلام طالب امجدیان به عنوان مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه شهرستان جوانرود معرفی شد و از زحمات حجت الاسلام سجاد کریمی تقدیر بعمل آمد.